普段使いでストレスない162psの加速

日本導入が告知された、キアPV5。商用車を前提に開発されており、ミニバン仕様のパッセンジャーでも、動力性能や操縦性よりコスパや実用性へ重点が置かれている。それでも、運転体験は快活だ。

試乗車は、162psと25.3kg-mの駆動用モーターに、71.2kWhのバッテリーがペアを組む前輪駆動。車重は2070kgと軽くないものの、普段使いでストレスない加速を実現している。0-100km/h加速は、10.6秒とのこと。



キアPV5 パッセンジャー・ロングレンジ・プラス（韓国仕様）

アクセルペダルの反応はダイレクトで、高速道路の巡航は静かで滑らか。回生ブレーキの強さは、ステアリングホイール裏の左側のパドルで4段階から選べる。

右側のパドルは、アダプティブ・モードの「スマート回生ブレーキ・システム」が起動する。ナビの地図情報や先行車両の状態を判断し、自動的に効きを調整してくれ、渋滞時に扱いやすく感じた。

一貫性ある操縦性 乗り心地は概ね良好

商用車が前提とはいえ、プラットフォームはアイオニック5など、乗用車のものの派生版。まとまりのある操縦性で、走りは落ち着いている。

ステアリングホイールは軽く回せるが、反応はスロー気味。それでも、短いオーバーハングと相まって、キビキビと進路を変えていける。旋回速度が高まると、車重を実感させるとしても。



キアPV5 パッセンジャー・ロングレンジ・プラス（韓国仕様）

舗装にできた穴などの衝撃までは吸収しきれないとはいえ、乗り心地は概ね良好。16インチと控えめな、アルミホイールも効果的に働いているはず。商用バンのカーゴも短時間試乗したが、快適性は同等。毎日の配送での疲労を、抑えてくれるはず。

走行中は、駆動用モーターの音は殆ど聞こえない。スクエアな空間にロードノイズが反響し、乗用車へ匹敵しないものの、静寂性も悪くない。

前面投影面積を考えれば感心の電費

今回の試乗での電費は、韓国の様々な条件の道を走らせて、平均6.4km/kWhと上々。前面投影面積が大きいことを考えると、感心してしまう。

英国へ導入されるトリムグレードは、ベーシックな仕様のエッセンシャルと、プラスの2段階。試乗車は後者で、電動格納式ドアミラーにヒーター内蔵パワーシート、パワーテールゲート、スマートフォンの無線充電パッドなどを装備する。



キアPV5 パッセンジャー・ロングレンジ・プラス（韓国仕様）

お値段は、英国では51.5kWhのスタンダードレンジで3万2995ポンド（約673万円）から。サイズの近いフォルクスワーゲンID.バズより、約1万ポンド（約204万円）安い。

ID.バズとは違った魅力 満足度は高い？

スマートでシンプルなスタイリングをまとった、キアPV5。レトロフューチャーなデザインで見る者を惹きつけるID.バズとは、また違った魅力があるように思う。充分に褒められる乗り心地や、優れた価格設定などが、訴求力を高めている。

最長412kmの航続距離は、普段使いには充分ながら、長期休暇の帰省などでは物足りない数字ではある。荒れた路面での快適性は、サルーンやSUVには及ばない。とはいえ、広大な空間や韓流な容姿、走りの滑らかさへ惹かれたなら、満足度は高いだろう。



キアPV5 パッセンジャー・ロングレンジ・プラス（韓国仕様）

◯：広々とした車内空間 想像以上に洗練された走り 優れたコスパ

△：運転が面白いわけではない 荒れた路面での乗り心地 実用性が最優先の内装

キアPV5 パッセンジャー・ロングレンジ・プラス（韓国仕様）のスペック

英国価格：3万8295ポンド（約781万円／試乗車）

全長：4695mm

全幅：1895mm

全高：1899mm

最高速度：−km/h

0-100km/h加速：10.6秒

航続距離：412km

電費：5.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2070kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：71.2kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：162ps

最大トルク：25.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動