見た目は普通でも男性の支持を集める「リスペクト系女子」９パターン
男性は「面食い」が多いと言われますが、人間性をきちんと見ている人もいます。見た目がソコソコでも、内面を磨けば男性から尊敬される存在になれるかもしれません。そこで今回は10代から20代の独身男性214名に聞いたアンケートを参考に「見た目は普通でも男性の支持を集める『リスペクト系女子』」をご紹介します。
【１】「子どもが幸せな社会を創る」など、キラキラとした目標を持って生きている
「素敵な夢を語る女性は応援したくなります」（20代男性）というように、輝かしい未来に向けて頑張っている人は輝いて見えるようです。具体的な行動をしているのなら、SNSなどで控え目にアピールしてみてはいかがでしょうか。
【２】些細なことに対しても「ありがとう」と感謝を言葉にできる
「感謝しそびれることってよくある。だからこそちゃんと言える人を尊敬します」（20代男性）というように、一日の中でたくさんの「ありがとう」を伝えられる人は、やはり好かれるようです。タイミングを逃しがちな人は、今日から意識してアンテナを張るといいかもしれません。
【３】いつも全力で一生懸命で、元気を振りまいている
「『ダルい』とか言わない女性が好きです」（10代男性）というように、毎日ベストを尽くしていれば、周りにも好影響を与えることができそうです。「つまらない」「地味」「面倒」などと皆が嫌がる課題にこそ、全力で取り組みましょう。
【４】みんなが言いにくいことをズバズバと言ってのける
「嫌われるのを恐れず、正しいことを言う姿がカッコいい」（20代男性）というように、女性の歯に衣着せぬ物言いに感服している男性は少なくありません。ただし、筋が通っていない反論を重ねるとただのクレーマーに見えてしまうので、感情的にならないようにしたいところです。
【５】イケメン・フツメン・ブサメンの誰が相手でも態度を変えない
「超男前が目の前に現れたら声のトーンが上がりそうなものだけど」（20代男性）というように、誰に対しても同じ対応ができる女性も、人として信頼されやすいようです。イケメンに対しても「ツッコミ」「ダメ出し」ができるレベルになれば、よりリスペクトされるでしょう。
【６】女性のか弱さを押し出して人に甘えない
「女を理由にあざとい子は無理。むしろ男顔負けの人が好き」（10代男性）というように、「男だから」「女だから」と理由づけをせず、面倒から逃げない人も尊敬を集めるようです。むしろ簡単に弱音を吐かない女性こそ、男性の目にはいじらしく映るのかもしれません。
【７】「○○君はどう思う？」と自分より相手の考えを優先する
「自己中な女が多いから、人の話を聞ける女子は目立つ」（20代男性）というように、自分の意見を主張する前に、他人の考えを尊重できる女性も人格者だと見なされやすいようです。まずは聞き上手を目指して、相手の話を最後まで聞くように心がけましょう。
【８】友達や上司の悪口を絶対に言わない
「人のことを悪く言うところを見たことがない」（20代男性）というように、他人を中傷しないこともリスペクト系女子の大前提だと言えそうです。周りの空気に流されてしまう自覚がある人は、愚痴大会や陰口大会から距離を置くようにするといいかもしれません。
【９】学校や職場の嫌われ者にも笑顔で挨拶する
「分け隔てなく誰にでも声をかける女の子は、裏表がなくて信用できそう」（10代男性）というように、周りに敬遠されている人にも普通に接することができる女性は、一目置かれるようです。ちょっと苦手な相手にも、挨拶だけはするようにしてはいかがでしょうか。
悪口を言わない、分け隔てなく接する、他力に頼らないなど、道徳的にいいとされることを心がける必要がありそうです。まずは、ネガティブ発言を控えるところからスタートするといいでしょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年7月1日から8日まで
対象：合計214名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
