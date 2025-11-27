蔵王の樹氷を形作るアオモリトドマツについて、木が枯れる原因となるガの幼虫による食害が、ことしの調査では確認されなかったことがわかりました。関係機関では虫の大発生は終息したとの見解を示しています。



蔵王の山形県側では近年、樹氷を形作る「アオモリトドマツ」が害虫の食害などによって枯れる被害が拡大。2022年時点でおよそ2万3000本もの木が枯れ、樹氷が出来なくなることが懸念されています。

こうした中、国などの関係機関がアオモリトドマツが枯れる被害について検討する会議が27日、山形市で開かれました。東北森林管理局の説明によりますと、山形側ではこれまで食害の原因となっていた「トウヒツヅリヒメハマキ」というガの幼虫によって葉が枯れる被害は、ことし7月以降続けている目視での調査で新たに確認されておらず「虫の大発生は終息した」との見解が示されました。

また、山形側でアオモリトドマツの再生に向けて続けている標高1300メートル以上の高所への「稚樹」と呼ばれる若木の移植試験について、9割を超える稚樹が順調に生育していることが報告されました。



東北森林管理局牛尾光 森林整備部長「山形県で自然再生協議会の取り組みが進んでいく。これまで取り組んできた再生事業の結果をまとめて生かしていきたい」



山形側ではアオモリトドマツの大規模再生事業の具体化が進められていて、2027年度から本格的な取り組みが始まります。

