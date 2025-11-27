飯豊町のふるさと納税の返礼品をめぐり、委託業者が、本来送る町内産のコメではなく熊本県産のコメを送っていた問題で、町が12月1日にも職員を派遣し、業者の対応状況などを調査する予定であることが分かりました。



この問題は、飯豊町のふるさと納税返礼品のコメ「飯豊の幸」について、委託業者が本来送るべき飯豊町産のコメではなく、誤って熊本県産のコメを袋詰めし、納税者に送っていたものです。こちらは熊本産のコメを受け取った奈良県の50代の男性から提供された画像です。本来「はえぬき」や「つや姫」といったブランド名が記載されている欄に何も書かれていません。

この問題について飯豊町の嵐正人町長は27日、取材に対し次のように述べました。





嵐正人飯豊町長「このたびは本当にご心配をおかけしていて申し訳ない。飯豊町のファンになっていただいて納税してもらった方が楽しみに『飯豊の幸』を待っていただいた方に本当に申し訳ない気持ちでいっぱい」飯豊町は、熊本市に本社があり町内に事業所がある会社に返礼品用のコメの精米と袋詰めを委託していて、この会社は福岡県の精米施設で作業を行ったということです。県内や近隣の県の生産者、事業者などが作業する余裕がなかったため、町は、東北地方より早くコメの収穫が終わる九州地方の会社に委託したということです。町は委託業者に対し、誤って袋詰めしたコメの回収と飯豊町産のコメを改めて配送することを指示していて、かかった費用は委託業者に負担させるということです。嵐正人町長「来月早々、担当職員も現地に向かわせてどのような対応だったのか今後どういう改善策アフターフォローができるのかしっかりと事業者から話を聞く」誤って袋詰めしたコメは27日現在およそ1900件に上り、このうち1200件に関しては飯豊町産のコメを改めて発送したということです。12月上旬には発送が完了する見込みです。誤って袋詰めされたコメを受け取った奈良県の50代男性はYBCの取材に対し「飯豊町を応援するために寄付したが、その思いを踏みにじられ残念な思い。真相を究明して納税者に示してほしい」と話しています。