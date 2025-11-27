¥¬¥¤¥¢¥Îー¥Ä¡¢ÊÐ¸÷¥Ñー¥ëÅÉÎÁ¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥°¥êー¥ó¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¡õ¡Ö¥×¥ê¥º¥àÉ±¥Ê¥Ç¥·¥³¡×¤ò2026Ç¯2·îËöÈ¯Çä
¡Ú¥×¥ê¥º¥à¥°¥êー¥ó¥µ¥ó¥é¥¤¥º/¥×¥ê¥º¥àÉ±¥Ê¥Ç¥·¥³¡Û 2026Ç¯2·îËö È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß
¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥°¥êー¥ó¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×
¡¡¥¬¥¤¥¢¥Îー¥Ä¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÅÉÎÁ¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥°¥êー¥ó¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤È¡Ö¥×¥ê¥º¥àÉ±¥Ê¥Ç¥·¥³¡×¤ò2026Ç¯2·îËö¤ËÎ®ÄÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1,650±ß¡£
¡¡¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥°¥êー¥ó¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡¢¹õ²¼ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥¨¥íー¥°¥êー¥ó¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÊÐ¸þ¥Ñー¥ë¡¢¡Ö¥×¥ê¥º¥àÉ±¥Ê¥Ç¥·¥³¡×¤Ï¹õ²¼ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤«¤é¿å¿§¡¢¥·¥ë¥Ðー¤â¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÊÐ¸þ¥Ñー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï30ml¡£
¡Ö¥×¥ê¥º¥àÉ±¥Ê¥Ç¥·¥³¡×
(C)2025 Gaianotes inc. All Rights Reserved.