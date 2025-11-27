欧州出身初の横綱となれるか。

安青錦は大関昇進も“課題”クリアできず…「手で受けるだけ」の立ち合いに厳しい指摘

26日、相撲協会の番付編成会議と臨時理事会が行われ、11月場所を制した安青錦（21）の大関昇進が正式決定。伝達式に臨んだ安青錦は「大関の名に恥じぬよう、またさらに上を目指して精進いたします」と、率直な口上を述べた。

ウクライナ出身の大関は史上初。「さらに上」の地位、横綱を目指すために必要なのが、体重アップだという。現在は幕内の平均より十数キロ少ない140キロ。以前から「増やしたい」と話していたが、メディアの取材などでは「増やしたけど、すぐに戻った」とこぼしていた。

体重が増えればパワーも増す。課題と言われている立ち合いの圧力アップにも直結する。

若手親方は「中でも最重要はケガ防止です」と、こう続ける。

「大相撲は足腰にかかる負担は半端ではなく、体重が軽いとそれだけで下半身のケガが増えかねない。例えば、昨年3月場所で110年ぶりの新入幕優勝を果たした尊富士。当時は143キロしかなく、終盤に足を負傷しながら賜杯を掴んだものの、翌場所は全休。現在は151キロまで体重を増やしている。大関候補と呼ばれた137キロの若隆景も足を負傷し、幕下にまで転落した時期もあった。137キロで横綱を張った日馬富士などは例外中の例外ですよ」

安易な増量で動きが鈍くなる力士もいるものの、ケガ防止の観点で見れば体重アップは必須。常々「145キロは欲しい」と話している安青錦。意地でも太る必要がありそうだ。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは5月場所の直前に、安青錦へのインタビューを実施。相撲のことのみならず、日本語の習得方法や来日後のカルチャーショックなどを赤裸々に語ってもらった。流暢な日本語を操る本人からは、「腹違い」というまさかの単語まで飛び出して…。

