国内より一足先に終幕した米女子ツアーの稼ぎ頭はシーズン3勝のJ・ティティクル（22）。最終戦のツアー選手権の優勝賞金400万ドル（約6億2400万円）を加算して、20試合で757万8330ドル（約11億8221万円）を獲得した。

米ツアーシード権喪失の渋野日向子に“原英莉花の復活ロード”「下部ツアー」参戦のススメ

日本勢のトップはツアールーキーの山下美夢有（24）。25試合に出場し、全英女子オープンなど2勝を挙げ354万5888ドル（約5億5315万円）は堂々のランキング3位だ。

昨季、国内8勝（日米共催大会を含）で2億6573万円を手にした竹田麗央（22）は、今季30試合で1勝しか挙げられなかったが、289万6319ドル（約4億5182万円）を得た。

現在、国内女子のトップは今季4勝の佐久間朱莉（22）で約2億2663万円。今季36試合目となる27日開幕の最終戦「ツアーチャンピオンシップ」を制して3000万円をプラスしても、29人が2億円超の米女子ツアーなら19位相当。ちなみに、佐久間以外の選手は最終戦に優勝しても2億円に届かない。

米女子ツアーの賞金ランキングを見ると、ポイントランク（PR）65位で余裕のシード入り（80位以内）を果たした馬場咲希（20）の獲得賞金は39万1937ドル（約6142万円）で71位。PR104位でシード落ちした渋野日向子（27）は44万4426ドル（約6933万円）で67位。出場試合数は23で予選落ち10回も同じ。トップ10入り4回の馬場より、たった1回の渋野の方が上位だった。

謎解きは簡単。渋野が唯一ベスト10入りしたのは高額賞金（優勝240万ドル=約3億7440万円）の全米女子オープン7位。この試合だけで35万8004ドルだから、日本円で約5584万円。つまり、予選を通過した他の9試合（2試合は予選落ちなし）では約1349万円しか稼げなかった。

米国では賞金ランク67位の渋野は国内なら12位に相当するが、1億円に届く高額賞金より、シード権をキープしたかっただろう。

低迷する渋野に対し、テレビ解説でもおなじみの女子プロ・塩谷育代氏は「ゴルフを遮断すること」を提言している。いったいどういうことなのか。その真意とは。

