パク・ボゴムの6年ぶり日本ファンミ、Blu-rayで来年1・28発売決定 特典映像にはリハーサルや舞台裏の様子も
俳優のパク・ボゴムが6年ぶりに日本で開催したファンミーティング『PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN JAPAN』（7月27日開催・DAY2公演）の模様を収録したBlu-rayが、2026年1月28日に発売されることが決定した。
【写真】ファンミーティングの様子を公開したパク・ボゴム キム・ソヒョンらのショットも
本作は、ファンが待ち望んだ特別な一夜を高画質・高音質で余すところなく収録したもので、本編は約150分におよぶ。横浜・ぴあアリーナMMの満員の客席に広がる笑顔や、ファンとの温かな交流、心に響くメッセージなど、6年ぶりに日本のファンの前に立ったパク・ボゴムの姿を丁寧に捉えている。長い時間を経ても変わらない優しさと誠実さ、そして“今”の彼が放つ新たな魅力が詰まった映像作品となっている。
特典映像には、リハーサルや舞台裏の様子を追ったメイキング映像に加え、前日7月26日に行われたDAY1のトークコーナーも収録。ここでしか見られない自然体の表情や、ファンへの想いが感じられる貴重な内容となる。
さらに、全国のCDショップでは、Blu-ray1枚を予約・購入で“A4サイズ特製クリアファイル”1枚を先着特典としてプレゼントする。特典は数量限定となっている。
