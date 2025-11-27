【スーパーフォーミュラ】第11戦（決勝・11月22日／鈴鹿サーキット）

【映像】追い抜きシステム“使わず”仕留めた瞬間

チャンピオンを争っていた岩佐歩夢（#15 TEAM MUGEN）がリタイアし、なんとしてもここでポイントを稼ぎたいホンダユーザーの26歳太田格之進（#6 DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、7周のうちに6台オーバーテイク。中でも“追い抜きボタン”を使わずに見せた驚異の走りが反響を呼んだ。

通算6勝のうち4勝を鈴鹿で挙げる“令和の鈴鹿マイスター”太田だが、この日はスタートでアンチストールのような症状により、出遅れ12番手まで後退してしまう。

さらに8周目、ザック・オサリバン（#4 KONDO RACING）のクラッシュで2度目のセーフティカーが導入されると全車ピットイン。太田はチームメイト牧野任祐（#12）の後方にいたため、ダブルストップでまたしてもタイムロスを余儀なくされた。

だが、ここから太田の反撃が始まる。12周目のリスタート直後、オリバー・ラスムッセン（#19 ITOCHU WECARS TEAM IMPUL）、サッシャ・フェネストラズ（#37 VANTELIN TEAM TOM’S）、大湯都史樹（#39 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）、14周目には山下健太（#3 KONDO RACING）、16周目には福住仁嶺（#8 Kids com Team KCMG）と、怒涛の勢いで5台をオーバーテイク。

18周目には、38歳のベテランで今季でSF引退の大嶋和也（#14 docomo business ROOKIE）を捉えると、抜きつ抜かれつの攻防となり、順位表示も入れ替わる激しいバトルが続く。どちらもオーバーテイクシステム（OTS）が使用不可の状況だったが、迎えたAstemoシケイン。太田はOTSのクールタイムが“あと10秒”で明ける場面で、インに飛び込みオーバーテイクを成功させた。

解説の中山雄一氏も「すごいですね、太田選手。OTSを使っていない状況で抜いた」と称賛。ファンは「太田すげぇな」「鳥肌」「格之進すごい」「シケインで飛び込むんか、すごいな」「おもしれー！」「サイコーかよ」と大興奮を見せていた。

スタートグリッドの5番手に順位を戻した太田は、4番手で今シーズンのチャンピオン争いをしている坪井翔（#1 VANTELIN TEAM TOM’S）を追いかけるも、残りわずかな周回では抜き切ることができずに5位でフィニッシュ。最終戦では3位表彰台も僅か6点差に泣き、初戴冠はならなかったが、気合いの入った走りでファンを魅了した。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』/（C）JRP）