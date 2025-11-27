悪女レスラーが魅せた“思わせぶり”にも程がある行動に賛否。タオルで上半身を隠して入場する“史上最もグラマラスな入場”動画が、大きな反響を呼んでいる。

【映像】美女レスラー、タオルを巻いて“思わせぶり”入場パフォ

WWEの第3ブランド、NXT所属のブレイク・モンローの“セクシーすぎる”入場シーンが話題に。番組終了直後にNXT公式Xアカウントが「こんなセクシーな入場シーンがあっただろうか？」と投稿した挑発的な一文も注目を集めている。

若干時代錯誤ともいえるブロンド美女、しかも性悪女というキャラクターで、WWE移籍から半年でNXT女子北米王者に戴冠するなど快進撃を続けるブレイク。この日の登場では、紫とピンクの照明が交錯する中、なぜかタオルで上半身を隠して入場した。

ブレイクは「脱ぐわよ、用意はいい？」と言わんばかりのわざとらしい表情を浮かべてエプロンへ。ファンが固唾をのむ中、「心配しないでください、履いてますよ」とでも言いたげにタオルを“パッカーン”と開帳し、赤いゴージャスなリングギアと腰のベルトを誇示した。分かってはいるとはいえ、この妖艶なエントランスにファンが殺到。わずか15秒の動画が、瞬く間に17万再生を突破した。

ファンの間でもこの入場シーンは大きな話題となり、「史上最高の入場」「私のGOATだわ」と称賛される一方、ブレイクが「マライア・メイ」名義で所属していたAEW時代の盟友トニー・ストームによる“クラシック・ハリウッド・スタイル”の“丸パクリ”ではないかという指摘もちらほら。「またタオルか、どこかで見たぞ……」という軽いツッコミも相次ぎ、コメント欄は大いに盛り上がっている。

しかしながら、彼女のNXT移籍以降の活躍は目覚ましい。ジョーディン・グレースとの抗争に続き、ザリア、ソル・ルカなど注目選手との激戦を重ね、ゴージャスさとラフファイトを両立させるタフな戦いぶりが高く評価されている。「RAW」と「SmackDown」の登竜門であるNXT女子戦線は濃いキャラクターがひしめく激戦区だが、「多様な魅力で勝負する」ブレイクの今後の戦いぶりに注目が集まる。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved