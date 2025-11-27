女優の田中律子さんが27日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。1991年に放送され、社会現象を巻き起こしたTVドラマ「101回目のプロポーズ」（フジテレビ）の続編として制作が発表された「102回目のプロポーズ」への続投が決まった田中さんの、ドラマ撮影中のショットがネット上で話題となっている。



【写真】前作「101回目」で、江口洋介さんと並ぶ田中律子さん。あの頃がよみがえる！

フジテレビ公式サイトによると、「102回目のプロポーズ」は、前作の最終回後、結婚していた矢吹薫（浅野温子さん）と星野達郎（武田鉄矢さん）の娘・光（唐田えりかさん）が主人公のラブストーリー。田中さんは再び、達郎・薫の恋を一番に応援していた薫の妹・矢吹千恵役を演じる。公式サイトは「『101回目』ファンの方にも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛り沢山」としており、ネット上では期待の声が上がっている。



田中さんは、「34年ぶりに、矢吹千恵役を演じてます」「長くお仕事を続けていたら、こんな日が来るんだと、驚きと感謝と、複雑な気持ちで、なんだか胸がいっぱいです」と報告し、ドラマの撮影中のショットを複数枚アップ。「102回目のプロポーズでこの作品に関われて、本当にうれしいです」と作品への想いを語っており、写真では田中さんと同じく続投の武田さんを始め、林カラスさん、霜降り明星・せいやさんなど、シリーズ初参戦の面々も見られる。



SNSでは、「凄い！！！懐かしすぎる」「律チャンず〜と無敵やん！」「放送楽しみです！！！」「何回観ても感動する」「いい笑顔」「OA楽しみにしています」「撮影頑張ってください」「34年前ですか…最後のお写真懐かしい」などのコメントがあった。