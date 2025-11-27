この秋、突然クマに襲われ被害に遭った人たちが「今後、県民の対策の一助になるのであれば」と、秋田放送の取材に応じました。



新聞配達のさなかに襲われた男性は身を守った経験を、散歩の際に顔をひっかかれた女性は当時と今の思いを打ち明けました。

■新聞配達中に突然…防御姿勢で守った命

秋田市でクマに襲われた男性(77)

「一助になればというか…ヒントになればいいかなという思いですよね」





■「命に別状ない」とは言うけれど…けがの実情

八郎潟町に住む77歳の男性がクマに襲われたのは、新聞配達の仕事をしているさなかでした。今月4日の午前3時半ごろ、現場は秋田市下新城の住宅です。男性「（新聞）入れようと思ったらその向かい側がやぶなんですよ。やぶからだだーってきたわけ。最初は突然来たわけだから、なんだって感じですよ。そしたら、途中でクマ出たってわかったんですけど」男性による再現「向こう来るからこっち防がなきゃいけないから、こんな感じでしょ、それ2、3回。それで一呼吸あったんですよ。それで、あー、これやばいなーと思って、その時防御姿勢とったんですよ。その防御姿勢はこう、こんな感じですね。こんな感じ。そしたら攻めてこないんですよ。ただ鼻息が聞こえるが。んでさっき言ったように2分近くなったら鼻息も聞こえなくなったから、ああ行ったなと。」

男性の妻

「これは…これがきのうの写真で、ここだいぶ傷こことここのところに。ここの部分青くなってたの」



命にかかわる事態はどうにか避けられましたが、それでも、顔や頭、それに肋骨や手が傷つきました。



妻

「ホチキスあのカネのホチキスで止めるんですよ、糸じゃなくて」

「もうかなりひどかったですよ。ここにも頭ぐるぐる巻いて。ここにも血だらけだったし、ここも生傷ですごかったし」

「命に別条はないとは言うものの、結構なけがでもこういうふうに言うんだとかって思ったんですけど」



5日間にわたり入院した男性は、その後も週2回の通院が続いています。



クマに襲われたあと、新聞配達の仕事を辞めた男性。



男性

「人は誰もそうだと思うんだけど、自分は大丈夫だと思うんじゃないですか。だけど、来たんですよ。だから、もう、他人事じゃないんですよね。そう、来たっていうことは、自分の想定を超えているわけですよ。だから、逆に言えば、何が起こるか分からないっていう」



今年、これまでに県内でクマに襲われた人の95％は、人の生活圏で被害に遭っています。

■「まさかあそこに」散歩中に後ろから…

当たり前のように街中に出てくるようになったクマ。



被害の半数余りは夜間、早朝に起きています。



「天気がいいから」と、朝の散歩をしていた大仙市に住む82歳の女性。



女性

「まさか、あそこにクマ来る、いるとは思わなかったから。今までも、あそこにクマ来てるっていうことはなかったからな、そんな話」



先月8日の午前7時前、自宅近くの駅の線路沿いを歩いていたところ、後ろから走ってきたクマに襲われました。



女性

「クマ来てるとか、何かいたっていう感じはねがった、ただ、後ろさこう、タンと、あの、触られ、やられたような感じで映ってらったっけて。だどもそれも私は感じねかったな。はっと見たときあとクマだといった感じ」

「その時はただ怖いというしかねがったな」

「ここに、こう、傷ついた、あるべこう」



目のすぐ近くに傷を負った女性。



女性

「先生も、『傷は浅くて、よかったよー』って言われて」

■現場周辺に近づけず生活が一変…

今年の県内のクマ被害の約4分の1は散歩中、またはランニング中です。



女性は襲われたあと、現場周辺に近づくことができなくなり、生活は一変したといいます。



女性

「出て歩くのが嫌だから。もし行くってば、あとちょっと買い物に行くのも、誰かと行くとか、あと自分で車を運転して、その場まで車。まず1人で道路は歩くの嫌だ。出ていくの。」



あの日、助けてくれたのは通りすがりの面識がない人でした。



女性

「車さ、乗れ、乗れって、乗せてもらって、あ、『このままだばだめだから、そこの、コンビニ行って、救急車に行かねば』って、その人が言ってけるから、すぐあとコンビニさ、その人、入って行って、救急車呼んでもらったの。あと、私、救急車さ乗って行っちゃったから、その人は、仕事さとか行ったんでね」

「全然知らない人ですだから、その人、もし分かれば、その人に一言、お礼、言いたいなーと思ってた」



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



今月は先月と比べると被害が少なくなってきてはいますが、これからの時季も冬眠しないクマに注意が必要です。



去年は11月末から数日間秋田市のスーパーにクマがとどまったほか、横手市では12月に雪が積もってもなおカキの木の周りをうろつく姿がみられました。



これまでにクマに襲われた人の経験も踏まえた、被害に遭わないための対策、そして万が一遭遇した際の命を守る行動が求められます。