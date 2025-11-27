三菱商事が撤退した県内2つの海域の洋上風力発電事業について話し合う協議会が開かれました。



国の担当者が再公募に向けた制度の見直しについて説明し、参加者からは地域の発展につながる事業を高く評価してほしいなどといった意見が出されました。



協議会には、国や県、関係する自治体の担当者などが出席しました。



経済産業省では、三菱商事が撤退した「能代市、三種町および男鹿市沖」や「由利本荘市沖」など3つの海域について、再公募に向けた条件の見直しを進めています。





27日は、再び落札業者が撤退することがないよう応札価格に下限を設けることや、事業の実現性を高く評価する形に配点を見直すことなどが説明されました。参加者からは洋上風力発電で生まれた余剰電力を、地域で使えるような取り組みがあれば高く評価してほしいなどといった意見が出されました。由利本荘市 湊貴信市長「やっぱりあの思いとしてはですね、自分たちの海域で発電された電気が、自分たちのところで消費をされると、いわゆる地産地消というのも目指したいところだなというふうには思います」資源エネルギー庁風力事業推進室 福岡功慶室長「我々もこの秋田の洋上風力の事業においてもですね、地域との共生、非常に重要だというふうに思ってございます。そういった観点からですね、公募の制度も含めてですね、しっかりそういった点も評価されるようにしていきたいというふうに思ってございます」国は、きのうから再公募への参加を検討している事業者に対し、地盤や風況などに関する情報提供を始めていて、年内を目標に再公募の方向性を示したいと話しています。