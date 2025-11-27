季節ハタハタ漁の網を一斉に仕掛ける作業が今シーズン県内で初めて八峰町の漁港で行われました。



県水産振興センターがハタハタの水揚げはほぼないと見込んでいる今シーズン、それでも漁師は期待を胸に次々と出港しました。



太田朋孝記者

「一斉の網入れ解禁を前に漁師たちが準備をしています。漁港は今は静けさに包まれています」



八峰町の八森漁港は例年11月25日が季節ハタハタ漁の解禁日ですが、今シーズンは天気などを考慮して、27日一斉に網を仕掛ける作業を始めることにしました。





漁師「ワクワクしてらで。ワクワク」漁師「”間違って”な、去年以上とれればいいども、50箱、70～80箱したらな3キロ入りで」県内各地の漁業協同組合によりますと、今シーズンは、まだ水揚げが見込めないとして、来月＝12月に入ってから季節ハタハタ漁を始める見込みの地区が大半です。男鹿市の南部は25日が解禁日でしたが、27日午前の時点で網を仕掛けている漁師はいません。太田朋孝記者「正午のチャイムに合わせて旗が振られました。網入れ解禁の合図です。より多くのハタハタの水揚げを目指してそれぞれの漁師が作業に当たります」八森漁港がある秋田県漁協北部支所管内では今シーズン、刺し網と定置網合わせて16艘の船が季節ハタハタ漁を行う許可を得ています。漁師の引退などに伴い、昨シーズンと比べて4艘少なくなりました。県水産振興センターは今シーズン、ハタハタの水揚げがほぼないと見込んでいます。例年この時期には発表を終えている初漁予想日も、調査のために必要なハタハタを十分に集められていないため発表できていません。27日、八森漁港で仕掛けた網にハタハタはかからず、初日の初漁とはなりませんでした。一方、沖合の底引き網漁は9月から行われていますが、26日時点のハタハタの水揚げは県全体で約4.7トン。1995年の禁漁明け以降で最も少なかった昨シーズンの、同じ時期と比べて半分ほどにとどまっています。今年も厳しい漁獲状況になると想定される中、今シーズンの季節ハタハタ漁が本格的に幕を開けました。