¡¡¡Ø¿·ÈÇ À®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È ¿´¤Î¥Ö¥ìー¥¤Î³°¤·Êý¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤¬11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂè2ºþ½ÅÈÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸µ¥¬¥ê¥Ðー¼ÒÄ¹¤¬²òÀâ¤¹¤ëÀ®Ä¹»ØÆî½ñ
¡¡¡Ø¿·ÈÇ À®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È ¿´¤Î¥Ö¥ìー¥¤Î³°¤·Êý¡Ù¸µ¥¬¥ê¥Ðー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÀìÌ³¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íºà°éÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ®Ä¹ÍýÏÀ¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÀ®Ä¹»ØÆî½ñ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¿´¤Î¥Ö¥ìー¥¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò³°¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¡¢¿Þ²ò¤È¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¹Ô¹¨¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¯¥ì¥¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥ê¥Ðー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê¸½ ³ô¼°²ñ¼ÒIDOM¡Ë¤Î¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¡£µÈÅÄ¤¬¡¢18Ç¯´Ö¤Î¿Íºà°éÀ®·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ø¤Î¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÀ®Ä¹¤ÎËÜ¼Á¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ðー¥°¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¡Ö¿¿¤ÎÀ®Ä¹¡×¤È¤Ï¡©¡×¤ä¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¡Ö2¤Ä¤Î¥Ö¥ìー¥¡×¤ò³°¤¹ÊýË¡¡×¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö2¤Ä¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¡×¤Ç¿ÍÀ¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤«¤é²òÀâ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥ïー¥¯¥·ー¥È·Á¼°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÌÜ¼¡¥×¥í¥íー¥°¡¡À®Ä¹¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤±¡©Âè1¾Ï¡¡À®Ä¹¤È¤Ï²¿¤«Âè2¾Ï¡¡À®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë1¤ÄÌÜ¤Î¥Ö¥ìー¥Âè3¾Ï¡¡À®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë2¤ÄÌÜ¤Î¥Ö¥ìー¥Âè4¾Ï¡¡À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë1¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¯¥»¥ëÂè5¾Ï¡¡À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë2¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¥¨¥Ô¥íー¥°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë