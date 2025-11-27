松坂大輔は4バーディ奪取『74』 大緊張でスタート前に思わぬ事態も？「3往復ぐらいしました（笑）」
＜カシオワールドオープン 初日◇27日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔が自身初となるレギュラーツアーに出場。初日は4バーディ・6ボギーの「74」をマークし、2オーバー・96位タイで滑り出した。
【連続写真】 “平成の怪物”松坂大輔のドライバースイング
一日を振り返ると「上出来です」と達成感にあふれた笑顔を見せた。10番のスタートホールでは“平成の怪物”というスタートコールに対し、照れ笑いを見せながら登場。野球とは全く異なる、静寂の中でのティオフを味わった。「アナウンスされてティイングエリアに向かう経験って、僕らはなかなかない。野球選手の時にコールされる時のことを思い出しながら。ただ、やっぱりゴルフの時は、できればそーっとスタートしていきたいので、（最初のティショットは）やっぱり緊張しましたね（笑）」と振り返る。緊張からか、スタート前には思わぬ事態もあった。「（練習場に行ったら）スパイク履き忘れていて、そのあとも飲み物を（ロッカーに）置いてきて、クラブも置きにいって…。3往復ぐらいしました（笑）。そういうのも含めて、『ああ、緊張してるな…』と思いました」と苦笑いしながら明かした。そうした状況でも、朝一のティショットはフェアウェイど真ん中をとらえた。2打目はグリーンに届かなかったが、5メートルのパーパットを沈めて上々のスタートを切った。その後前半14番までに3つスコアを落としたものの、15番でこの日初のバーディを奪取。続く16番パー4ではトラブルから好プレーを見せた。「ドローのイメージだったんですけど、右に真っ直ぐすっ飛んでいった」というティショットは、崖上の隣ホール（15番フェアウェイ）へ。木が高く、フェアウェイすら見えない状況から「150ヤードぐらいって言われたので、9番で横に戻して」とレイアップ。3打目は池越えの難しい位置から見事にグリーンをとらえた。「ボギーで済んで良かった」と納得の表情だ。最終ホールの9番パー4では、115ヤードの2打目を50度のウェッジで1メートルにつけた。しかし、ギャラリーの反応は控えめだったようで「もっと“わーっ”て言われてもいいぐらいなんですけどね（笑）。アマチュアなんだから、もっと拍手ほしいなって」と笑いを誘う。そのパットを沈めてバーディ締め。大きな拍手に包まれながらホールアウトした。ベストスコア「70」の松坂にとって、レギュラーツアーでの「74」は大健闘と言える。昨年出場した国内下部ツアー2試合では最も良くて「81」だっただけに、「きょうはどこかで1個バーディを取りたいと思っていて、それが意外と早く来た。難しいところだったので気持ちが楽になりました。基本的に（ボギーが）増えると思っていたので…。バーディは4つ取りましたけど、増やしたり減らしたりできると思っていなかったので、4つも取れて良かったです」と満足そうに振り返った。これまでレギュラーツアーには、デーブ大久保や桑田真澄ら5人の元プロ野球選手が出場しているが、いずれも予選通過は果たせていない。2日間通算で最も良いスコアは、2006年「東建ホームメイトカップ」でのデーブ大久保のトータル4オーバーだ。初日を2オーバーで終えた松坂には、この記録を塗り替える可能性が十分に残されている。「あすもキャディさんと話し合いながら、2日続けていいゴルフができるよう頑張ります」と意気込んだ。（文・高木彩音）【元プロ野球選手のレギュラーツアー出場履歴】※1999年以降■デーブ大久保2002年 ダイヤモンドカップトーナメント…137位（+15)2002年 タマノイ酢よみうりオープン…140位（+21)2002年 アイフルカップ…151位（+17)2003年 東建ホームメイトカップ…130位T（+24) 2003年 ダイヤモンドカップトーナメント…140位（+34)2003年 マンダムルシードよみうりOP…139位（+31)2003年 アイフルカップ…150位（+13)2004年 東建ホームメイトカップ…129位（+26)2004年 三菱ダイヤモンドカップ…133位T（+18)2004年 NST新潟オープン…139位T（+13)2005年 東建ホームメイトカップ…108位T（+10)2006年 東建ホームメイトカップ…127位T（+4)■桑田真澄2012年 TOSHIN GOLF IN 涼仙…134位T（+19)■立浪和義2012年 TOSHIN GOLF IN 涼仙…135位T（+26)■神田大介2014年 ANAオープン…118位T（+8)■眞弓明信2015年 ミュゼプラチナムOP…146位（+25）■松坂大輔2025年 カシオワールドオープン…？
