¼óÅÔ¹â¤Î´ÇÈÄ¤Ë¡Ö°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¡×¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢Ç¯Ëö¤Ë¥é¥¸¥ª½Ð±é
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬27Æü¡¢TikTok¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢È¬²¦»Ò¤¤Ì¤¿»õ²Ê¡¦¤¤Ì¤¿ÂÙÏÂ±¡Ä¹¤Ç¡¢¼óÅÔ¹â¤òÁö¤ë¤ÈÌÜ¤Ë¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤Ì¤¿»õ²Ê¡×¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Â¼»á¤â¡Ö°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤Ì¤¿±¡Ä¹¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡×½Ð±é¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤Ì¤¿±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÇÈÄ¤Ï14Ç¯Á°¤Ë1Ëç¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌó300Ëç¤ËÁý²Ã¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÆ±¶È¼Ô¤¬¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸µÁÄ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¸µÁÄ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¤ä¤ë»þ¤ÏÈ¬²¦»Ò¤Î¤¤Ì¤¿»õ²Ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ï¡¼¤Ç¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤¤Ì¤¿±¡Ä¹¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡¢LINE¸ò´¹¤·¡¢¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Î¹¹ð¤ÎÇØ·Ê¿§¤Ë²«¿§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µÁÄ¡¦¤¤Ì¤¿ÀèÀ¸¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Î½Ð±é²ó¤Ï¡¢12·î28Æü¤Ë17»þ¤«¤éºë¶Ì¸©¤òÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ëNACK5¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£