ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、「昭和のゲーム」についてトークしました。

いまの時代のゲームといえば、コンピューターを使ったリアルなゲームなどが思いうかびますが、昭和の時代はどうだったのでしょうか？

大人気だったオセロ

昭和40年代ごろまでは、将棋、トランプ、オセロ、大人だと花札などで遊ぶことが多かった時代。その後、ボードゲームが定番となり、いまも進化し続けている人生ゲームや野球盤などがゲームとして親しまれていました。





懐かしのボードゲーム「ルーレット」

なかには、子ども向けマージャンとして知られる「ドンジャラ」も。さまざまなゲームが登場しましたが、まだまだアナログスタイルで楽しんでいた時代です。

ゲームではないものの、1970年代にはヨーヨーブームが到来。これは、のちのスーパーヨーヨーやハイパーヨーヨーへと進化していくのですが、1970年代に起こったブームのきっかけをご存じでしょうか？

じつは、ブームを引き起こしたのは、飲料会社の販促グッズでした。それまでは、ただ上下させて遊ぶだけだったヨーヨーに“技”が生まれたのも人気の要因なのではないでしょうか。



当時は、海外から日本各地へヨーヨーチャンピオンが訪れ、「犬の散歩」「輪投げ」などの技を披露して教えてくれたといいます。参加した人たちもきっといますよね。

その後も、『スケバン刑事』などの影響から周期的にヨーヨーブームは訪れています。1970年代後半には、同じ飲料会社の販促グッズ「バンバンボール」も子どもたちの間で大ヒットしました。これは、しゃもじ型をしたプラスチック製のラケットとゴムひもでつながれた小さなボールでできていて、ドリブルをするようにして遊ぶものでした。

家庭用テレビゲームとして最初に登場したのは、1975年に発売された「テーブルテニス」だそう。モノクロ画面の左右にボールが飛んで、それを打ち返すというシンプルなゲームです。持っている友人の家に入りびたりになった世代も多かったと聞きます。

その後、家庭用ゲームとして、いわゆる「ブロックくずし」が発売されます。さまざまなアレンジバージョンも登場したそうで、なかでも、ピエロをシーソーで飛ばして、上を飛んでいる風船を割るゲームがヒットしたそうです。

さらに、コンパクトなゲーム機も登場。1980年に発売された「ゲーム＆ウォッチ」が、「ボール」「フラッグマン」「バーミン」「ファイヤ」などがあり、その後も次々と新作が発表されました。

ほかに、電卓でゲームができる「ゲーム電卓」というものもありました。小さいながらも、インベーダーやボクシングのゲームができたそうです。

そして、1983年にファミリーコンピューター（通称：ファミコン）が登場します。ここから一気に家庭用テレビゲームが普及したといっても過言ではありません。

少しさかのぼりますが、1978年に登場したのが「スペースインベーダー」です。皆さんご存じの、砲台を操作してエイリアンを倒すゲームで、大ブームを引き起こしました。のちのシューティングゲームの基礎となったのではないでしょうか。ゲームセンターも、このころから大きく変わっていきました。

スペース・インベーダーに熱中しているマリン

テーブルの中にゲームが入っているスタイルも登場。これらは「ゲーム喫茶」と呼ばれ、飲食よりもゲームがメインの喫茶店だったようで、テーブルの上に100円玉を積み上げて遊ぶ人で大混雑したといいます。





ゲーム喫茶のゲーム

1980年代に入ると、「パックマン」「ドンキーコング」「ゼビウス」などが登場。1980年代後半には、いまも進化を続けている「テトリス」が大ヒットしました。ちなみに、「パックマン」にはかわいいキャラクターが登場し、いまも人気を博しています。

子どもたちの間では、『ゲームセンターあらし』というマンガも流行。当時、「月面宙返り」「炎のコマ」などのあり得ない技を習得しようと必死になっていた人もいるのではないでしょうか。

いまでは随分と進化を遂げたゲームですが、その基礎は昭和後期にあったのかもしれません。皆さんはどんなゲームで遊びましたか？



※ラジオ関西「Clip木曜日」2025年11月13日放送回より