タマ＆フレンズがillusie300とコラボ！300円から買えるキュートなラインナップが話題沸騰中！
「日常に彩りを」を合言葉に、お手頃プライスの生活雑貨をそろえる「illusie300(イルーシーサンサンマル)」から、「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」のコラボグッズが登場。バラエティに富んだラインナップが話題を集めている。
【写真】毎日使うものばかり！「illusie300」のタマ＆フレンズコラボグッズを見る
淡いカラートーンで「タマ＆フレンズ」の世界観を優しく表現したコラボグッズは、実用性の高いアイテム展開が魅力。
「ストックバッグ」(330円)は、Mサイズ25枚入りと、Sサイズ15枚とMサイズ10枚のセット、Mサイズ12枚とLサイズ8枚入りの3種類から選べる。サイズによってプリントされている絵柄が異なる、楽しい仕様だ。
使いかけの袋の口を留めておける「キッチンクリップ(4個セット)」(550円)や「フードクリップ(8本セット)」(330円)は、それぞれ2種類のデザインがセットになっている。用途によって使い分けて。
マイクロファイバーの「マイクロキッチンクロス(5枚セット)」(330円)は、どの柄もかわいい！「吸水キッチンマット(2枚セット)」(550円)とあわせて使いたい。
お弁当グッズも充実。「ランチクロス」(550円)はお弁当箱を包んだり、ランチョンマットにしたりと大活躍。「ランチボックス」(各550円)と「カトラリーセット」(各330円)、プチサイズの「フードコンテナ 4個入」(各550円)と、好みの組み合わせを楽しみたい。
「ストロー付きボトル」(550円)、それがすっぽりと収まる「ボトルホルダー」(550円)も重宝しそう。
ランチボックスやボトルは「保冷バッグ」(各550円)に入れて持ち歩こう。舟形とトートタイプの2タイプ、それぞれ2色展開。
「エコバッグ」(各550円)と「トートバッグ」(各770円)はそれぞれ2デザインずつあり。サブバッグとしていつものバッグに忍ばせよう。
朝の洗顔に役立つ「ヘアバンド」(550円)と「洗顔リストバンド」(550円)は、まるでタマの毛並みのようなふわふわ素材。水濡れを防いでくれるかわいい相棒が欲しい人におすすめ。
「アクリルキーホルダー」(各330円)は小さなチャームがよきアクセントに。仲良し3人でおそろいにするのも◎。
使い捨ての「まな板シート」(各330円)は50枚入り。柄がかわいいから使うのがもったいないけれど、惜しまず使える量だから安心！
以上のアイテムは、「illusie300」の各店舗で取り扱い中。売り切れる前にぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
