葉加瀬太郎コンサートに登場の10歳少女に反響 「彼氏」と交際5年、「家でご飯食べたり、一緒に寝たり」…動画公開
バイオリニストの葉加瀬太郎が27日、自身のインスタグラムを更新し、ステージ上での驚きのトークを披露した。
【動画】彼氏と交際5年の10歳が登場 葉加瀬太郎がイスから転げ落ちる
「葉加瀬太郎コンサートツアー2025神戸公演にいらしてくださった皆様ありがとうございました。バイオリンを弾こう！で勢いよく手をあげてくれた10歳の紗綺ちゃん。受け答えが見事で、僕は抱腹絶倒して椅子から転げ落ちるという、、、笑紗綺ちゃんのおかげで最高に楽しいトークコーナーとなりました」と明かし、動画を投稿。
動画では、葉加瀬が「好きな子いるの？」と聞くと、紗綺さんが「彼氏」と即答。保育園から付き合い、交際歴「5年」。車（親が運転）でお相手の家に行き、「家でご飯食べたり、一緒に寝たり」と明かすと、場内がどよめき、葉加瀬はイスコケ。まさに『新婚さんいらっしゃい！』さながらとなった。
ファンからは「新婚さんいらっしゃいより面白かった」「最近のお子さんはマセてる〜」「きゃぁ〜 椅子からひっくり返る太郎さんお茶目過ぎるぅー（笑）」など、多数のコメントが寄せられている。
