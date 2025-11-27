福岡県は27日、インフルエンザ警報を発表しました。昨シーズンより3週早い発表です。20歳未満が感染者の9割近くを占めています。

福岡県によりますと、23日までの1週間に県内の指定医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、前の週の1.5倍以上にあたる1医療機関あたり32.7人となりました。



地区別では多い順に、北九州が41.85人、福岡が34.21人、筑後が23.00人、筑豊が15.78人です。





インフルエンザの大きな流行が発生、または継続しつつあるとされる基準値の30人を超えたため、福岡県は昨シーズンより3週早くインフルエンザ警報を発表しました。■県の担当者「1～9歳が一番多くなっていて、占める割合としては60パーセント。その次に10代が多くて、占める割合としては26パーセントとなっています。」「（理由として）お子さんは狭い教室にいたり、人と人との距離が大人よりも近かったりすることが考えられるとは思います。」

県内の学級・学年閉鎖や休校は23日時点で、延べ424施設に上っていて、去年の同じ時期の5倍近くとなっています。



■街の人

「子どものクラスが14人くらい、インフルエンザ。」

「友達がなっているよね、今。」

「3日前からインフルエンザと言っていた。」

「マスクと手洗いは、家に帰ったら絶対にするようにしています。」



福岡県は人と接する機会が増える年末年始を控えていることから、手洗いやマスクの着用など感染対策のさらなる徹底を呼びかけています。

改めて、福岡県や福岡市などが呼びかけている感染対策です。



▽手洗いをこまめに行う

▽マスクを着用するなど、せきエチケットに気をつける

▽部屋の換気を定期的に行う

▽十分な栄養や睡眠をとるなど、体調管理をしっかりと行う



さらに、重症化を予防するにはワクチン接種が有効です。効果が出るまで2週間程度かかりますので、早めの接種を検討してください。