◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第１日（２７日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、元プロ野球選手でレギュラーツアー初参戦の松坂大輔は４バーディー、６ボギーの２オーバー７４で回り、１０８人中９６位で初日を終えた。「上出来です。１個バーディーは取りたいなと思っていたけど、まさか４つも取れるとは」と笑顔で振り返った。プライベートラウンドでの自己ベストは７０。トーナメントのセッティングでそれに近い７４をマークする勝負強さを発揮した。

最終９番、右からの追い風に乗せてティーショットをかっ飛ばした。残り１１５ヤードの第２打を５０度のウェッジでピン左１メートル弱にからめてバーディー締め。にこやかにガッツポーズを作り、ギャラリーの大歓声を浴びた。「最初は緊張しまくっていた。たくさんの人に応援されながら、気持ちよくプレーできた。同組の（宮里）優作くんと（岡田）晃平くんがリラックスさせてくれた」と感謝した。

野球とゴルフの緊張は「全然違う。人に見られる緊張感はゴルフの方が大きい」と口にした。スタート前、ゴルフシューズに履き替えぬまま練習場へ。「買った飲み物も置いてきちゃったり。練習場とロッカーを３往復ぐらいした（笑）。ああ、緊張しているなと思った」。いつもと違う自分を受け入れた。

スタートの１０番ティーでの選手紹介。「平成の怪物、松坂大輔」とのアナウンスに観客が沸いた。練習グリーンにいたプロたちは動きを止めて見入った。ティーショットはフェアウェーど真ん中へ。同組で回った同学年４５歳の宮里を「普通は雰囲気に飲まれるけど、朝イチのティーショットが完璧だった。思わず拍手しちゃった。ポテンシャルが違う」とうならせた。

前半１５番で距離があるパットをねじ込み初バーディー。「１個取りたいと思っていたのが早めに来た。気持ち的に楽になった。（オーバーパーが）増える一方だと思っていたので。バーディーは４つだけど、増やしたり減らしたりできるとは思っていなかったから」。１６番ではティーショットを右隣の１５番まで曲げながら、林越えの第２打を９アイアンで正規のホールに戻し、３オン２パットのボギーでしのいだ。４番では左隣の３番まで曲げたが、ここでもボギーにとどめ、失点を最小限に抑えた。

元プロ野球選手のレギュラーツアー挑戦はデーブ大久保、桑田真澄、立浪和義、神田大介、真弓明信に続く６人目。７４はデーブ大久保が２００６年東建ホームメイトカップ第１ラウンドで記録した７２（イーブンパー）に次ぐ好スコアだった。「本当に今日は出来すぎ。今日で終わりたいぐらい。それぐらい自分にとっては最高のゴルフができた。せめて同じぐらいのスコアで回れるように明日も頑張りたい」と気合を入れ、半袖姿のまま練習場で球を打った。（高木 恵）