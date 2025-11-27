米俳優ジョニー・デップが２７日、東京・高輪ゲートウェイＮＥＷｏＭａｎ「“＋Ｂａｓｅ ０”」で自身のアート展「Ａ Ｂｕｎｃｈ ｏｆ Ｓｔｕｆｆ ‐ Ｔｏｋｙｏ」（来年５月６日まで）開幕を記念し、来日会見を行った。

会見は、当初予定から約１時間１５分遅れでスタート。海外スターのイベントでは“あるある”の展開に、会場の報道陣からは「こうなると思ったよ〜」「さすがハリウッドスターだね」と笑いや、ため息が漏れた。

到着を待ちわびた記者ら８０人超からフラッシュを浴びたジョニーは、ブラウンのハットとカラーサングラスを着用し、カジュアルなジーンズにジャケット姿で登壇。報道陣へ笑顔を向けながら、手を振った。

来日は、約８年半ぶり。「東京は何百年もの間、美しいアートを発信してきた都市で、感性豊かな場所だと思う。東京で個展を開催することはチャレンジだったけど受け入れてくれて光栄だよ」と感謝。日本滞在中もキャンバスに絵を描いているといい「手にペンキがついているかもしれないけど、ちゃんとシャワーは浴びてきたよ」と親指を立てるジェスチャーを見せた。

本展は、アメリカ以外の国では初開催。ジョニーのアートエキシビションが日本で開催されるのも初めてとなる。日本限定での没入空間で、ジョニーの世界観が表現された１００点以上の作品や、私物など貴重なアイテムを展示している。

俳優としてのキャリアを積む前から、アートはライフワークだったことを明かし「長い人生でいろんなことをやってきた。実はひとりで取り組んできたことがあって、絵を描くことは、ものすごく人生の大きな位置を締めていた。子どもの頃から鉛筆画を描いていて、３０歳になってから絵の具で絵画を描くようになったんだ」ときっかけを語った。

さらに、絵を描くことは「目の前のことからの逃避」であることを明かし、「これがなくては、脳が爆発してしまうんだ。（作品はこれまで）誰にも見せずにガレージにしまっていた。僕が描く絵は非常にパーソナルで抽象的な表現なんだ」と話した。

会見では、通訳スタッフが早口でジョニーの言葉を的確に日本語に訳すたびに、ジョニーが「Ｉ ｌｏｖｅ ｙｏｕ ｓｏ ｍｕｃｈ」「素晴らしいよ」と繰り返し、感謝を伝えていた。