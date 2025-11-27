【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#11

サーヤ（ラランド）は実は子役出身 その存在感は登場するだけで空気が変わる

なえなの

（「推しの殺人」／読売テレビ・日本テレビ系）

タレントのSNSのフォロワー数から「人気がすごい」と判断する目安は、インスタグラムで50万人以上と見ていい。

「Z世代のカリスマ」と呼ばれたインフルエンサーの中で、女優としても継続的に活躍している人は多くない（演技に関心がないインフルエンサーもいるだろうが）。数少ない例として挙げられるのが、福原遥主演のフジテレビ系月9ドラマ「明日はもっと、いい日になる」にレギュラー出演した莉子（インスタグラムのフォロワー数55万人）、元「Popteen」専属モデルの星乃夢奈（53.4万人）。

そして、ビジュアルの可愛らしさでは「Z世代のカリスマ界」最強と呼ばれる、なえなの。インスタグラムのフォロワー数は82.4万人（11月20日現在）。

2クール連続で連ドラに出演中で、7月期の「完全不倫」（日本テレビ系）に続き、今秋は田辺桃子・横田真悠・林芽亜里がトリプル主演する「推しの殺人」（読売・日テレ系・毎週木曜午後11時59分〜）にアイドルグループの元メンバー・駒場ミチル役で出演。

ミチルは11月13日に放送された第7話で何者かに斧で惨殺されてしまったが、今回のドラマでは存在感を見せて、女優としての進境を感じた。

2001年1月14日生まれ、静岡県出身。長澤まさみ、広瀬すず、ももクロの百田夏菜子とカリスマ性を秘めた人気女優を輩出してきた静岡からの新たな刺客である。

中学生時代にSNS活動を始め、やがて人気インフルエンサーに浮上。2023年にはRADWIMPSの野田洋次郎のプロデュースで歌手デビューした。

4年前にインタビューしたときに「自分の性格を楽器にたとえると？」と聞くと、「銅鑼。ぼあーんという感じで（笑）。雰囲気がほわほわしていて、何を考えているのかわからないとよく言われるので」（タレントパワーランキングWeb.2021年3月配信）と答えたのが印象的だった。「ふわふわ」ではなく、「ほわほわ」という表現に彼女らしさがよく表されている。

出演CMでは、マッチングアプリ「タップル」に、ほわほわな魅力がよく出ていた。恋を応援する妖精を演じYUIのヒット曲「CHE.R.RY」を歌う姿が神がかり級に愛らしく、夢の中に出てきた女の子のような可愛さのインパクトが忘れられない。

綿菓子のような独特の魅力は、ほかの女優にはないものだ。彼女をZ世代だけの推しにしておくのはもったいない。

（高倉文紀／女優・男優評論家）