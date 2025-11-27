【山粼武司 これが俺の生きる道】#54

【これが俺の生きる道】後輩の福留孝介から教わったプラス思考 弱音を吐かず、絶対に「できない」とも言わない

リーグ優勝した1999年、この年から一軍内野守備走塁コーチに就任した高代延博さんとは、どうしてもウマが合わなかった。

沖縄・春季キャンプでバントフォーメーションの練習中、星野仙一監督が姿を見せるや、エンジンが加速。少しでもチャージが遅れると執拗に怒鳴られた。体力も気力も限界に達した俺はついに、高代さんに向かってこう叫んだ。

「うっせえボケ！」

高代さんもまさか、俺から暴言を吐かれるとは思っていなかっただろう。

「ナニ！？ 山粼！ 今なんて言った！」

売り言葉に買い言葉で揉み合いに発展しそうになった。険悪な雰囲気を察知した選手やスタッフが駆け寄ってくる。まさに乱闘状態。グラウンドが騒然とする中、三塁付近にいた星野監督が静かにやってきた。

＜これはやられるな……＞

大きなカミナリを覚悟していると、監督はこう言った。

「もうええわ、高代。もうやめとけ。練習は終わりや」

星野監督も高代さんの“アピール”を察したのだろう。俺は「やってられんわ！」と吐き捨て、ファーストミットを地面に叩きつけてトレーナー室へ引き揚げた。

しばらくしてから高代さんがやってきた。

「今日はもう帰っていいぞ」

帰っていい、なんてどの口が言っているのか。カチンと来た俺は、「うっせえ！」と怒鳴ってやった。

俺と高代さんとの一件はすぐさま、チーム内に知れ渡った。1歳下のチームメートの遊撃手・久慈照嘉は俺に会うたび、「うっせえボケ！」と“挨拶”してくるように。久慈にとっても衝撃的な出来事だったんだろう。

高代さんに限らず、コーチと衝突するのは珍しくなかった。まあ、いろんな意味で目立っていたからね。

今年8月に亡くなった水谷のジッチャン（実雄=当時一軍打撃コーチ）もその一人。星野監督の甥っ子である筒井壮（明大を経て96年ドラフト7位）が入団して数年後、バリバリのレギュラーだった俺の名前を出して星野監督にこう言ったとか。

「山粼より筒井の方が打ちますよ」

これには怒りを通り越して笑った。

曲がりなりにも俺は96年の本塁打王（39本）。壮はタイトルはおろか、一軍にすら定着していない。さすがに勘弁してくれよ、である。

壮に恨みはない。あいつはすごくいいヤツだったから。ジッチャンも星野監督にゴマをすりたい一心だったのだろう。

もっとも、そんな露骨なことを言われて、星野監督は気持ちがいいのか。甚だ疑問だった。

（山粼武司／元プロ野球選手）