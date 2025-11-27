【仰天野球㊙史】#40

【仰天野球㊙史】“球界の天皇”のメンツを丸潰れにした入団拒否事件…「契約金1.5億円」「生涯身分保障」まで蹴った

チーム勝利数の半分以上の勝ち星を挙げた怪物投手がいた。戦前のことでもなく、19世紀の大リーグの出来事でもない。れっきとした日本のウソみたいなホントの出来事で、その驚きを倍加したのは、チームが優勝したかと思いきや、3位に終わったからである。

投手は稲尾和久、チームは西鉄。1961（昭和36）年のことだった。稲尾はチーム81勝のうち42勝を記録した。現在でもシーズン最多勝利タイ記録として球史に残るが、この記録の認定がもめにもめた。新記録か、タイか、と。球界全体を巻き込んだ騒動の顛末とは……。

・39（同14）年に巨人のビクトル・スタルヒンが42勝を挙げ最多勝利となる

・セ、パ2リーグになった後、53（同28）年に投手勝利の規則を制定。それによって過去の試合を洗い直し、スタルヒンの勝利は40勝に訂正

・61（同36）年に西鉄の稲尾が42勝をマークし、シーズン最多勝利の記録を破る

・62（同37）年3月、再び過去の記録を調べ内村祐之コミッショナーがスタルヒンの記録を42勝とした

・コミッショナー裁定により、稲尾の記録は「新記録」から「タイ記録」として公式記録に認定され、現在に至る

スタルヒンの42勝を最多記録としたのは、それまでは投手勝利の規則が曖昧だったから。

プロ野球草創期は勝利投手を決めていたのは公式記録員だった。それを大リーグに倣って、決めた規則に当てはめたため、2勝が消え40勝となった。問題の2勝はいずれも先発が勝利投手となった。従って稲尾が42勝した時点では、40勝が最多記録だった。新記録に注目が集まったことを受けて調べ直した結果、コミッショナーが「公式記録員が決めていたのを変更すべきではない」とひっくり返して42勝が蘇った。

この後出しルールに稲尾が納得したのかというと、もちろん「否」。40勝をマークした次の登板のとき「41勝で新記録だな」と関係者に確認し、そして勝った。その後にもう1勝プラスして42勝としている。後から思うと神がかり的な直感だった。実は42勝を挙げた次の登板で、稲尾は勝利寸前でマウンドを降りている。後年、稲尾は「42勝が記録になっていれば、もう1つ勝っていたよ。悔いが残るね」と。今なら超の付く大騒動になっていただろう。

くだんのシーズンの稲尾は7月のオールスター戦までに20勝をクリア。チーム別勝利は優勝の南海と阪急から11勝ずつ、大毎9勝、近鉄6勝、東映5勝。78試合404イニング、防御率1.69、奪三振353。最多勝と合わせケタ外れの投手三冠王に。

騒動のきっかけは勝ち過ぎたからで、それで「悔いが残った」とは神様、仏様、稲尾様にふさわしい怪エピソードだった。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）