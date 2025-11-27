¡È¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¸øÉ½¡É¤ÎÈþÀî·û°ì¤¬¸«¤»¤¿¡¢ÄãÌÂ´ü¤òµß¤Ã¤¿ÌÁÍ§¤Ø¤Î²¸µÁ¡Ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¶¯¹Ô½Ð±é¤ÎÇØ·Ê
¡¡11·î13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤¬²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¡£9·î¤Ë¿´Â¡¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎËä¤á¹þ¤ß¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ºÆÅÙ¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö80ºÐ¤Þ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤óÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤Î¼ê½Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅêÌô¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£ÈþÀî¤È20Âå¤«¤é¸òÍ§¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿A»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥±¥óË·¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¿´Â¡¤¬°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ï¢Íí¤·¤¿¤é¡¢ÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12·î6Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖÈþÀî·û°ì XMAS CONCERT 2025¡×¤ò¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12·î14Æü¤Î¡ÖÈþÀî·û°ì¡õ¥³¥í¥Ã¥±Christmas Dinner Show¡×¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢16Æü¤ÎÈþÀî·û°ì¡õ¥³¥í¥Ã¥±¡Ö¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¤¯¡£
¡Ö¥³¥í¥Ã¥±¡Ê65¡Ë¤Ï¥±¥óË·¤ÎºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤Ã¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤«¤é¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ç¥£¥Ê¥·¥ç¡¼¤Ï·ê¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎA»á¡Ë
¡ÖÌø¥öÀ¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÈþÀî¤Ï¡¢1968Ç¯¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£°ÊÍè¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹ÈÇò¤ËÍîÁª¤·¤¿2Ç¯¸å¤Î77Ç¯¤ËÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢84Ç¯¤ËºÆ¤ÓÆ±ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£Ä¨Ìò1Ç¯6¥õ·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬·ã¸º¤·¤¿ÈþÀî¤ÏÃÏÊý¤Ç¤Î±Ä¶È¤ËÀº¤ò½Ð¤·¡¢°ì»þ¡¢¡ÖÈþÀî¤±¤ó°ì¡×¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¬¡¢Á´À¹´ü¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤Îµ¡²ñ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»öÂÖ¤¬¹¥Å¾¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢1990Ç¯¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÈþÀî¤Ï¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¡Ê78¡Ë¤È¤Î¶âÄ»¡Ø¥¿¥ó¥¹¤Î¥´¥ó¡Ù¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Åö»þ¡¢¥ì¥Ñ¥È¥ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤ËÈþÀî¤¬¡Ø»ä¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤é¡Ù¤È´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Âç¥¦¥±¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤ÎºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡2¿Í¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÀÄ¿¹ºß½»¤ÎÀê¤¤»Õ¤Î¸µ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÈþÀî¤È¥³¥í¥Ã¥±
¡¡¥³¥í¥Ã¥±¼«¿È¤âÊÑ·ÁÀÉ¨´ØÀá¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¿Í¹©´ØÀá¤òÆþ¤ì¤ëÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìó3¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¸ý´ØÀá¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ø80ºÐ¤Þ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢ÈþÀî¤Î¤³¤È¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤ä¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿à¸æ»°²Èá¤Î°ì¿Í¡¢¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯82¡Ë¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¤Ë9·î4Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯5·î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¸å¤âÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«Æþ±¡Ãæ¤ËÇÙ±ê¤òµ¯¤³¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÀî¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯80ºÐ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤«Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Á°½Ð¤ÎA»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ï12·î14Æü¤Î¥Ç¥£¥Ê¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥óË·¤Ï¿Í°ìÇÜ¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤«¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12·î14Æü¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÂ¤òÊú¤¨¤¿ÈþÀî¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡ÊËÜÂ¿·½¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
