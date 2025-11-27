ことしの紅葉シーズンも最終盤を迎える中、知る人ぞ知る山形市の紅葉スポットでは、鮮やかな黄色に染まったイチョウを楽しむことができます。



記者リポート「山形市緑町にある専称寺に来ています。境内には黄色のじゅうたんが広がっていて見事な大イチョウがそびえたっています」



地区のシンボル的存在となっている山形市・専称寺にある大イチョウ。市の天然記念物に指定され、樹齢は400年を超えるとされ、高さはおよそ30メートルあります。

寺によりますと、大イチョウの葉が散り終わるとまもなく雪が降ると言われているといいます。

周囲には、散った葉がじゅうたんのように広がり、季節の移ろいを感じさせています。

寺の境内には、近くの園児らが訪れ、黄色に染まったの葉の上で思い思いの遊びを楽しんでいました。



園児「かわいいのいっぱい集めた」「何して遊んでるの？リレー落ち葉を上げて遊んでる」「松ぼっくりもっとあるよ」「イチョウどうですか？きれいだねすごくきれい」



専称寺の大イチョウは12月初めまで楽しめるということで、見頃の終わりとともに本格的な冬が訪れます。

