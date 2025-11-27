11月26日、元HKT48の外薗（ほかぞの）葉月がSNSを更新。《この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします》と、東京読売ジャイアンツ所属の内野手・リチャードとの結婚を発表した。Instagramのほか、Xに仲むつまじいツーショットを複数枚、アップした。

「各スポーツ紙が一斉にリチャード選手の結婚を報じ、すぐに外薗さんもSNSを更新しました。

福岡発のアイドルグループ、HKT48出身のシンガーソングライターである外薗さんと、同じく福岡を本拠地とするソフトバンク・ホークスに所属していたリチャード選手の出会いは2年前、知人の結婚式とのことです。

リチャード選手は『うわー、かわいいなって。僕の一目惚れっすね』と、第一印象をスポニチの取材に明かしています。その後、リチャード選手の積極的なアプローチで交際にこぎつけ、2024年オフにプロポーズしたようです。

しかし、2025年5月、リチャード選手はトレードで巨人に移籍し、東京へ。シーズン中は遠距離恋愛となりましたが、みごとに乗り越えて結婚発表に至りました」（芸能記者）

今季のリチャードは77試合に出場、11本塁打39打点は自己最高。長らく “二軍の帝王” 状態だったが、飛躍したのは環境の変化だけではなく “内助の功” もあったようだ。

外薗はリチャードと同じ26歳だが、学年ではひとつ上になる。HKT48時代はセンター未経験、シングル選抜も未経験と主力メンバーではなかったが、個性的なキャラクターで人気は高かった。

「3期生ですが、同期にIZ*ONE（アイズワン）でも活躍した矢吹奈子さん、女優業やグラビアで活躍中の田中美久さんの “なこみく” の2人がいたので、隠れた人気メンバーといった感じでした。衣装の自作が得意で、数百着は持っていたようです。

2019年1月、48グループの成人式では自作の振り袖を披露し、3000円という低予算が話題になりました。2022年末に卒業後は、音楽ユニット『SHOOT THE MOON』のメンバーとして、福岡を拠点に活動を続けています」（同）

Xでは祝福の声があふれているが、《このふたりかわいすぎるな、2枚目の写真と肩に乗ってるやつ良すぎる》と、身長189cm、体重123kgのリチャードと、身長152cmの外薗の “サイズ感の違い” に注目するポストも。

《砂川リチャードが筋骨隆々なんやろな 外薗葉月を軽々と片方の肩で担いでるのがすごいわ》

《人間ってこんなに顔のデカさ違うんや》

たしかに、2人の顔が並んだ写真では、リチャードが倍以上、大きく見えるほどだ。

「でこぼこコンビといった感じでほっこりすると、ファンからの評判は上々です。2人は画像に連名で直筆のメッセージを書き込んでいるのですが、最後の最後に『致します』を『到します』としており、一斉に誤字を突っ込まれていたのもご愛嬌でした。

4月からは東京での新生活が始まるようです。2026年のリチャード選手の打棒爆発に、期待が集まっています」（同）

多くのファンが喜んだ電撃結婚。夫婦そろっての大活躍も、間違いなさそうだ。