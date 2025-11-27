欧州株　３指数ともプラス圏推移　引き続き米利下げ観測が下支え
東京時間17:54現在
英ＦＴＳＥ100　 9695.39（+3.81　+0.04%）
独ＤＡＸ　　23808.45（+82.23　+0.35%）
仏ＣＡＣ40　 8107.00（+10.57　+0.13%）
スイスＳＭＩ　 12822.35（+0.11　+0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:54現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47517.00（+27.00　+0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6830.75（+2.75　+0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25316.25（+14.00　+0.06%）