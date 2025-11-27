欧州株 ３指数ともプラス圏推移 引き続き米利下げ観測が下支え
東京時間17:54現在
英ＦＴＳＥ100 9695.39（+3.81 +0.04%）
独ＤＡＸ 23808.45（+82.23 +0.35%）
仏ＣＡＣ40 8107.00（+10.57 +0.13%）
スイスＳＭＩ 12822.35（+0.11 +0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:54現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47517.00（+27.00 +0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6830.75（+2.75 +0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25316.25（+14.00 +0.06%）
