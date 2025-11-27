¡Ö¥ß¥¹·ÄØæ¡×ËÌÀîÃÒ»Ò¤µ¤ó¡¢ÊÐº¹ÃÍ40¤«¤é·ÄØæ¹ç³Ê¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡É¤À¤Ã¤¿ ¼õ¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Àº¿ÀÎÏ¤ÇGP³ÍÆÀ¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/27¡Û¡Ö¥ß¥¹·ÄØæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Î·ë²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬11·î25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.3¤ÎËÌÀîÃÒ»Ò¡Ê¤¤¿¤¬¤ï¡¦¤µ¤È¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾¸å¤ÎËÌÀî¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥ß¥¹·ÄØæ¡×¤âÈþ½÷Â·¤¤ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È½¸·ë
¡½ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¿´¶¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¡§ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÎ¨Ä¾¤Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤è¤êÀè¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê³Í¤í¤¦¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ§Ã£¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡Ö»ä¤â³Í¤ì¤ë¤«¤â¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¼ ÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËÌÀî¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤Î¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¦¤ë¤Ã¤È¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡Ö¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íê¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢Àè¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¡¢°ìÈÖ¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¤ë¡ÖMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST¡Ê¥ß¥¹¥ª¥Ö¥ß¥¹¡Ë¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç»²²Ã¤Î²ÄÈÝ¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÌÀî¤µ¤ó¡§¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤«¤Ã¤¿³èÆ°¤ÎÉôÊ¬¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÌÀî¤µ¤ó¡§Éé¤±¤º·ù¤¤¤µ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£¡ÈµÁÍý·ø¤µ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÌÀî¤µ¤ó¡§¼õ¸³¤Î¤³¤È¤ä¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊý°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¿®¤ä¹Í¤¨¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤è¤ê¹¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÈ¯¿®¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¡§¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸ÅÌ²ñ¤È¤«¤ÇÌò¿¦¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢Â´¶È¼°¤ÎÅú¼¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê³èÆ°¤ÏÁ´Á³¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÆóµÜ¶â¼¡Ïº¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈËÜ¤òÆÉ¤à¼õ¸³À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ïº£¤Î»ä¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ÊÐº¹ÃÍ40Á°¸å¤Î³Ø¹»¤«¤é·ÄØæÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô³è¤È¼õ¸³ÊÙ¶¯¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤¿Èë·í¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¤µ¤ó¡§º£¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¾ï¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¿ô¥ö·î¸å¤ÎÌÏ»î¤Î·ë²Ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿ô¥ö·î¸å¤Î¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¾ï¤Ë¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô³è¤âÂ³¤±¤Æ¡¢¼õ¸³¤â¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èºï¤ë¡£Í§Ã£¤ÈÀ©Éþ¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â5²ó¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸½¼ÂÅª¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¼õ¸³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç³è¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÌÀî¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¼«¿È¤¬´Ë¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉé¤±¤¿¾õÂÖ¤òÁÛÁü¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï³è¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¥³¥á¥ó¥È¤òÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èá¤·¤ß¤ä¿É¤¤¤³¤È¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¡§»ä¼«¿È¡¢ºÇ½é¤«¤é½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ·ë²Ì¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÇËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Öº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¤Ï3¥ö·îÁ°¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ·ë²Ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤¬¤À¤é¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ´Ö¤¬¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¡§»ä¼«¿È¡¢¸À¤¦¤Î¤â¤Þ¤À¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼þ¤ê¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´ÎÏ±þ±çÂÎÀ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹·ÄØæ2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏËÌÀî¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢ÃÝÃæ·ë»Ò¡Ê¤¿¤±¤Ê¤«¡¦¤æ¤¦¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢È«»³Í®²Ö»Ò¡Ê¤Ï¤¿¤±¤ä¤Þ¡¦¤æ¤«¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢¹âÌî¸÷¼Ó¡Ê¤¿¤«¤Î¡¦¤ß¤µ¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤µ¤ó¡¢»³ÅÄÀé°¦¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤Á¤¨¡Ë¤µ¤ó¡¢ÎÓÎçÈþ¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤ì¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Î6¿Í¡£½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÈ«»³¤µ¤ó¤È¹âÌî¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¥ß¥¹·ÄØæ¡×Á´5¾Þ¡§¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö¥®¥Ð¡¼¥¹¾Þ¡×¡ÖMERCURYDUO¾Þ¡×¡Ö¥ß¥¹Åìµþ¥¤¥»¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¡×¡Ö¥â¥¢¥³¥ó¾Þ¡×
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Ë¡³ØÉôË¡Î§³Ø²Ê¡¿4Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î13Æü
¼ñÌ£¡§²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢ËÜ²°½ä¤ê
ÆÃµ»¡§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¸À¤¤´¹¤¨¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢´°àú¤ÊÈæÎ¨¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤²¤ë
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¤ªÆù
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¿Í³Ê¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¹ÔÆ°¤ÎÁí·×¤Ç¤¢¤ë
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§Î¹¹Ô¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹·ÄØæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎÌ¾¡§¥ß¥¹·ÄØæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦WEBÅêÉ¼³«´ü´Ö¡§2025Ç¯06·î03Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¡¦ËÜÈÖÆü¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¡§https://miscolle.com/keio2025
