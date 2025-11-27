『THEゴールデンコンビ』が示す日本バラエティの底力 総合演出が「ものすごいアドレナリンが出た」第2弾の舞台裏
●『有吉の壁』でも気づかなかった芸人たちの“すごみ”
Prime Videoで昨年配信され、オリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位(※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後1カ月以内の国内視聴数)となったコンテンツの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』が配信中だ。
観客200人の投票で勝敗が決まる長時間の収録を、どのように設計・編集して届けているのか。総合演出の橋本和明氏が、制作の舞台裏から配信時代のバラエティ論に至るまで語ってくれた――。
『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』
○制作側がなるべくハンドリングしない意識
第2弾となる今回も収録本番は予想外の展開の連続で、「ものすごいアドレナリンが出ました」という橋本氏。
世代の離れた新山(さや香)×小籔千豊コンビには、「小籔さんがこういうふうに笑いを引っ張っていくんだと思ってびっくりしました」、田中卓志(アンガールズ)が“読めない相手”を指名した川北茂澄(真空ジェシカ)とのコンビには、「“振り回されること”と“自分の軸でコントすること”のせめぎ合いが絶妙なバランスに調合されて面白さを生んでいました」、一筋縄ではいかないと思っていたゆりやんレトリィバァ×とにかく明るい安村コンビには、「客席を巻き込んで自分たちの空気にしていく感じがすごかったです」と印象を語り、企画・監修を務める『有吉の壁』でも気づかなかった芸人たちの“すごみ”が次々に出てくることに「ずっと興奮していました」と振り返る。
そうした芸人たちの実力を引き出すにあたって意識するのは、制作側がなるべくハンドリングしないこと。収録日以前に顔合わせを行うかどうかはコンビに任せ、編集においては“ライブ感”を重視した。テレビ収録のネタ番組であれば、ネタ順を大きく入れ替えたり、尺を調整することもあるが、「観客投票なので、多少うまくいかなかったネタもちゃんと見せることが大事になる。でも、全部カットしないと尺がすごいことになるので、仕上げる時はそこのせめぎ合いで悩みますね」と打ち明ける。
収録時においても、ネタ披露を打ち切ることは極力避け、「芸人さんたちがやり切って終わるようにしています。“思いついたのにできなかった”ことが多いとフラストレーションになるので、そこはあまり制約をかけません」というが、「収録時間は無尽蔵にあるわけではないので、ここもバランスを取りながら収録していました」と意識した。
新山(さや香)×小籔千豊
田中卓志(アンガールズ)×川北茂澄(真空ジェシカ)
ゆりやんレトリィバァ×とにかく明るい安村
第1弾でも随所に登場したバックステージのレポートだが、今回はその尺を増量。無数の小道具や衣装を前に、芸人たちがその場で打ち合わせしてネタを決める『THEゴールデンコンビ』ならではのシーンだけに、「空気感が伝わると楽しいと思って」と、その狙いを語る。
しかし、それは「芸人さんたちの核の部分だし、ちょっと恥ずかしいところもあると思うんです」という場面でもある。「僕たち制作サイドでは、そういった“どれくらい見せるべきか”という議論はを、いろんな場面でめちゃくちゃしているんです」と最適解を追求していた。
●番宣なしでも出演した愛あるゲストたち
番組を盛り上げるにあたって大きな役割を果たすのが、“即興コントのお題”としてサプライズ登場するゲストの面々。今回は、田中樹、間宮祥太朗、松本若菜、黒木メイサ、中島健人、小林幸子、寺田心、上田竜也、Mr.マリック、藤原紀香、貴乃花、寺島進、宮崎美子、松本まりかが、芸人たちの戦いの熱量を増幅させる。
このブッキングで大事にしているのは、「ゲストがボケてネタをやるのではなく、芸人さんの賞レースである」という哲学。それゆえ、「芸人さんにちゃんとリスペクトがあって、面白い状況にするために一緒に加わるということを理解してくださる人」にオファーした。
重責を担うだけに、「皆さん裏では本当にプレッシャーを感じて、緊張されていました。もし自分がネタ中に笑ってグズグズになってしまったら、もう台無しになりますから、もう全力でやってくれますよね」とのこと。そうした番組に、番宣稼働でないにもかかわらず参加してくれることに、感謝と発見があった。
「俳優さんたちがバラエティに出てくれるって、番宣があるからというのがこれまでの常識であったのですが、こんなにお笑いや芸人さんたちへの愛のある方がいるんだと思って、うれしかったですね。“こんな面白いことをやりたいんです。お力を貸してください”と正面でノックすると、“これ告知入るんでしたっけ?”とならず、いろんな人が理解して出てくださる。それはプロデューサー陣が頑張ってくれた結果でもあります」
MCの千鳥
○千鳥がMCである本当の意味
この賞レースのMCを務める千鳥は、ネタ以外の時間でスタジオを温めるトークを展開するだけでなく、本番前の打ち合わせでも重要なポイントを握っている。それは、プレイヤー目線でのお題の設計だ。
「簡単すぎても難しすぎてもダメなので、言い方やステージのバリエーションまで含め、練った案を持って僕やプロデューサーが千鳥さんを訪ねるんです。そうすると、“こうも行く／ああも行く”、“ここまで限定するとやりづらい”と、まるで将棋のように手を読むんですよ。実はそこが最も面白い時間なんですけど、カメラは回せないです(笑)。で、そのアドバイスをもらってまた設計していくというのを、4〜5回はやらせてもらいました」
今、最も忙しい芸人である千鳥に、そうした時間をもらうことは「贅沢ですね」としながらも、「やっぱりそこは千鳥さんレベルではないと分かりきれない。だから、お題を相談できる相手は、千鳥さんしかいないんです」と、必要不可欠な打ち合わせになっていたのだ。
●一票の重みが生み出す観覧客の集中力
10時間以上にもおよぶ長丁場の収録。普通の番組であれば、観覧客を入れ替えたり、収録を2日間に分けるなどするが、一気に撮り切るのが『THEゴールデンコンビ』だ。観覧客も疲労が溜まっていくはずだが、「自分が審査をして1組ずつ落ちていく中で優勝が決まる」という一票の重みによる緊張感がアドレナリンを生むことで、長時間にわたる収録でも集中力を維持していると感じている。
収録から配信まで半年ほど期間が空くため、テレビ的な即時性のある笑いは、制作側が説明しなくても自然と出てこないという。時事ネタは一つの笑いの手法だが、それが使えないデメリットは感じていないといい、「収録から作り込むことができる編集でゆっくりいろんなことが検証できるので、ストレスのなさがあります」と捉えている。
時事ネタ以外において、テレビと配信でのネタの作り方の違いは大きく感じていない。例えば過度な下ネタについても、「男女幅広い世代の観覧客が200人いるので、その前でやるネタはやっぱりフラットにちゃんとウケるものに行かざるを得ないと思うんです。この仕組みは、めちゃくちゃ大事だと思いました」と、自然と淘汰されるようだ。
○空気が変わってきた…配信お笑いコンテンツィの現在地と今後
昨年配信された第1弾は、Prime Videoのオリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位に。ほかにもABEMAではヒット番組が次々に生まれ、佐久間宣行氏や藤井健太郎氏といったテレビ局出身の制作者が手がけるコンテンツが様々な配信プラットフォームでヒット、昨年の大みそかには『ザ・コメデュアル』(Netflix・Prime Video)が配信、そしてこの11月には「DOWNTOWN+」がスタートするなど、配信でのお笑いコンテンツが着実に地盤を築いている。
この流れについては、「バラエティはこれまでテレビが圧倒的に強すぎたから、“配信でやる意味ってあるんだっけ?”という問いになりがちな気がしていました。映画やドラマ、アニメと違って空いてる時間に見ればいいコンテンツだから、わざわざ配信では見ないよねという空気があったと思うのですが、一つ一つのコンテンツがそれを変えよう、切り開こうと頑張っている。だから、『THEゴールデンコンビ』もその一つになれたらすごくうれしいです」という橋本氏。
そして、「これだけの規模感で配信でしか見られないバラエティコンテンツが増えていくことで、プラットフォームさんもニーズがあると思って予算を投下してくれたら、より面白いアイデアが形にできるようになって、日本のバラエティの力がもっと付いてくると思うんです。韓国のリアリティーショーもすごいですけど、日本のバラエティの編集力・構成力には底力があると思うので」と、今後の業界全体の発展を願った。
橋本和明氏
●橋本和明1978年生まれ、大分県出身。東京大学大学院修了後、03年に日本テレビ放送網入社。『有吉ゼミ』『有吉の壁』『マツコ会議』などヒット番組を企画・演出、18年・21年の『24時間テレビ』で総合演出を担当。22年12月末で日テレを退社し、「株式会社WOKASHI」を立ち上げてフリーに。配信で『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』のほか、『ファイナルドラフト』(Netflix)、『愛のハイエナ』(ABEMA)などの人気コンテンツを手がける。デジタルコンテンツを制作する株式会社QREATIONの取締役も務め、演出した同社のTikTokショートコント『本日も絶体絶命。』は、１年で15億再生を記録。
○『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』
・配信スケジュール(毎週金曜20:00〜配信)
11月21日：1話・2話(第1ステージ〜第3ステージ)
11月28日：3話・4話(第4ステージ〜第6ステージ)
12月5日 ：5話(決勝)
MC：千鳥(大悟、ノブ)
出場芸人：
1.新山(さや香)＆小籔千豊
2.田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)
3.ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村
4.長谷川忍(シソンヌ)＆松尾駿(チョコレートプラネット)
5.盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)
6.大久保佳代子(オアシズ)＆吉住
7.阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー)
8.狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)
番組サポーター：林瑠奈(乃木坂46)
(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
Prime Videoで昨年配信され、オリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位(※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後1カ月以内の国内視聴数)となったコンテンツの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』が配信中だ。
観客200人の投票で勝敗が決まる長時間の収録を、どのように設計・編集して届けているのか。総合演出の橋本和明氏が、制作の舞台裏から配信時代のバラエティ論に至るまで語ってくれた――。
○制作側がなるべくハンドリングしない意識
第2弾となる今回も収録本番は予想外の展開の連続で、「ものすごいアドレナリンが出ました」という橋本氏。
世代の離れた新山(さや香)×小籔千豊コンビには、「小籔さんがこういうふうに笑いを引っ張っていくんだと思ってびっくりしました」、田中卓志(アンガールズ)が“読めない相手”を指名した川北茂澄(真空ジェシカ)とのコンビには、「“振り回されること”と“自分の軸でコントすること”のせめぎ合いが絶妙なバランスに調合されて面白さを生んでいました」、一筋縄ではいかないと思っていたゆりやんレトリィバァ×とにかく明るい安村コンビには、「客席を巻き込んで自分たちの空気にしていく感じがすごかったです」と印象を語り、企画・監修を務める『有吉の壁』でも気づかなかった芸人たちの“すごみ”が次々に出てくることに「ずっと興奮していました」と振り返る。
そうした芸人たちの実力を引き出すにあたって意識するのは、制作側がなるべくハンドリングしないこと。収録日以前に顔合わせを行うかどうかはコンビに任せ、編集においては“ライブ感”を重視した。テレビ収録のネタ番組であれば、ネタ順を大きく入れ替えたり、尺を調整することもあるが、「観客投票なので、多少うまくいかなかったネタもちゃんと見せることが大事になる。でも、全部カットしないと尺がすごいことになるので、仕上げる時はそこのせめぎ合いで悩みますね」と打ち明ける。
収録時においても、ネタ披露を打ち切ることは極力避け、「芸人さんたちがやり切って終わるようにしています。“思いついたのにできなかった”ことが多いとフラストレーションになるので、そこはあまり制約をかけません」というが、「収録時間は無尽蔵にあるわけではないので、ここもバランスを取りながら収録していました」と意識した。
新山(さや香)×小籔千豊
田中卓志(アンガールズ)×川北茂澄(真空ジェシカ)
ゆりやんレトリィバァ×とにかく明るい安村
第1弾でも随所に登場したバックステージのレポートだが、今回はその尺を増量。無数の小道具や衣装を前に、芸人たちがその場で打ち合わせしてネタを決める『THEゴールデンコンビ』ならではのシーンだけに、「空気感が伝わると楽しいと思って」と、その狙いを語る。
しかし、それは「芸人さんたちの核の部分だし、ちょっと恥ずかしいところもあると思うんです」という場面でもある。「僕たち制作サイドでは、そういった“どれくらい見せるべきか”という議論はを、いろんな場面でめちゃくちゃしているんです」と最適解を追求していた。
●番宣なしでも出演した愛あるゲストたち
番組を盛り上げるにあたって大きな役割を果たすのが、“即興コントのお題”としてサプライズ登場するゲストの面々。今回は、田中樹、間宮祥太朗、松本若菜、黒木メイサ、中島健人、小林幸子、寺田心、上田竜也、Mr.マリック、藤原紀香、貴乃花、寺島進、宮崎美子、松本まりかが、芸人たちの戦いの熱量を増幅させる。
このブッキングで大事にしているのは、「ゲストがボケてネタをやるのではなく、芸人さんの賞レースである」という哲学。それゆえ、「芸人さんにちゃんとリスペクトがあって、面白い状況にするために一緒に加わるということを理解してくださる人」にオファーした。
重責を担うだけに、「皆さん裏では本当にプレッシャーを感じて、緊張されていました。もし自分がネタ中に笑ってグズグズになってしまったら、もう台無しになりますから、もう全力でやってくれますよね」とのこと。そうした番組に、番宣稼働でないにもかかわらず参加してくれることに、感謝と発見があった。
「俳優さんたちがバラエティに出てくれるって、番宣があるからというのがこれまでの常識であったのですが、こんなにお笑いや芸人さんたちへの愛のある方がいるんだと思って、うれしかったですね。“こんな面白いことをやりたいんです。お力を貸してください”と正面でノックすると、“これ告知入るんでしたっけ?”とならず、いろんな人が理解して出てくださる。それはプロデューサー陣が頑張ってくれた結果でもあります」
MCの千鳥
○千鳥がMCである本当の意味
この賞レースのMCを務める千鳥は、ネタ以外の時間でスタジオを温めるトークを展開するだけでなく、本番前の打ち合わせでも重要なポイントを握っている。それは、プレイヤー目線でのお題の設計だ。
「簡単すぎても難しすぎてもダメなので、言い方やステージのバリエーションまで含め、練った案を持って僕やプロデューサーが千鳥さんを訪ねるんです。そうすると、“こうも行く／ああも行く”、“ここまで限定するとやりづらい”と、まるで将棋のように手を読むんですよ。実はそこが最も面白い時間なんですけど、カメラは回せないです(笑)。で、そのアドバイスをもらってまた設計していくというのを、4〜5回はやらせてもらいました」
今、最も忙しい芸人である千鳥に、そうした時間をもらうことは「贅沢ですね」としながらも、「やっぱりそこは千鳥さんレベルではないと分かりきれない。だから、お題を相談できる相手は、千鳥さんしかいないんです」と、必要不可欠な打ち合わせになっていたのだ。
●一票の重みが生み出す観覧客の集中力
10時間以上にもおよぶ長丁場の収録。普通の番組であれば、観覧客を入れ替えたり、収録を2日間に分けるなどするが、一気に撮り切るのが『THEゴールデンコンビ』だ。観覧客も疲労が溜まっていくはずだが、「自分が審査をして1組ずつ落ちていく中で優勝が決まる」という一票の重みによる緊張感がアドレナリンを生むことで、長時間にわたる収録でも集中力を維持していると感じている。
収録から配信まで半年ほど期間が空くため、テレビ的な即時性のある笑いは、制作側が説明しなくても自然と出てこないという。時事ネタは一つの笑いの手法だが、それが使えないデメリットは感じていないといい、「収録から作り込むことができる編集でゆっくりいろんなことが検証できるので、ストレスのなさがあります」と捉えている。
時事ネタ以外において、テレビと配信でのネタの作り方の違いは大きく感じていない。例えば過度な下ネタについても、「男女幅広い世代の観覧客が200人いるので、その前でやるネタはやっぱりフラットにちゃんとウケるものに行かざるを得ないと思うんです。この仕組みは、めちゃくちゃ大事だと思いました」と、自然と淘汰されるようだ。
○空気が変わってきた…配信お笑いコンテンツィの現在地と今後
昨年配信された第1弾は、Prime Videoのオリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位に。ほかにもABEMAではヒット番組が次々に生まれ、佐久間宣行氏や藤井健太郎氏といったテレビ局出身の制作者が手がけるコンテンツが様々な配信プラットフォームでヒット、昨年の大みそかには『ザ・コメデュアル』(Netflix・Prime Video)が配信、そしてこの11月には「DOWNTOWN+」がスタートするなど、配信でのお笑いコンテンツが着実に地盤を築いている。
この流れについては、「バラエティはこれまでテレビが圧倒的に強すぎたから、“配信でやる意味ってあるんだっけ?”という問いになりがちな気がしていました。映画やドラマ、アニメと違って空いてる時間に見ればいいコンテンツだから、わざわざ配信では見ないよねという空気があったと思うのですが、一つ一つのコンテンツがそれを変えよう、切り開こうと頑張っている。だから、『THEゴールデンコンビ』もその一つになれたらすごくうれしいです」という橋本氏。
そして、「これだけの規模感で配信でしか見られないバラエティコンテンツが増えていくことで、プラットフォームさんもニーズがあると思って予算を投下してくれたら、より面白いアイデアが形にできるようになって、日本のバラエティの力がもっと付いてくると思うんです。韓国のリアリティーショーもすごいですけど、日本のバラエティの編集力・構成力には底力があると思うので」と、今後の業界全体の発展を願った。
橋本和明氏
●橋本和明1978年生まれ、大分県出身。東京大学大学院修了後、03年に日本テレビ放送網入社。『有吉ゼミ』『有吉の壁』『マツコ会議』などヒット番組を企画・演出、18年・21年の『24時間テレビ』で総合演出を担当。22年12月末で日テレを退社し、「株式会社WOKASHI」を立ち上げてフリーに。配信で『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』のほか、『ファイナルドラフト』(Netflix)、『愛のハイエナ』(ABEMA)などの人気コンテンツを手がける。デジタルコンテンツを制作する株式会社QREATIONの取締役も務め、演出した同社のTikTokショートコント『本日も絶体絶命。』は、１年で15億再生を記録。
○『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』
・配信スケジュール(毎週金曜20:00〜配信)
11月21日：1話・2話(第1ステージ〜第3ステージ)
11月28日：3話・4話(第4ステージ〜第6ステージ)
12月5日 ：5話(決勝)
MC：千鳥(大悟、ノブ)
出場芸人：
1.新山(さや香)＆小籔千豊
2.田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)
3.ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村
4.長谷川忍(シソンヌ)＆松尾駿(チョコレートプラネット)
5.盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)
6.大久保佳代子(オアシズ)＆吉住
7.阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー)
8.狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)
番組サポーター：林瑠奈(乃木坂46)
(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.