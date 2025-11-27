【ワシントン＝池田慶太】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は２６日、トランプ米大統領が２４日（日本時間２５日）に行った高市首相との電話会談で、台湾問題に関して中国を刺激しないよう助言したと報じた。

米国が中国との緊張緩和に取り組む中、台湾を巡る日中の対立が米中の貿易交渉などに波及することをトランプ氏が懸念しているという。

同紙によると、トランプ氏は、台湾有事を巡る首相の国会答弁の撤回までは求めなかった。事前に日本の政治情勢に関する説明を受け、首相が発言を撤回できない立場だと認識していたためとしている。

日米首脳の電話会談に先立って２４日に行われた米中首脳の電話会談で、習近平（シージンピン）中国国家主席は、台湾は自らの一部だとする従来の主張を展開した。同紙によると、会談では、台湾問題に関して「習氏が激怒し、トランプ氏はそれを聞いていた」という。

木原官房長官は２７日の記者会見で、「トランプ氏から台湾の主権に関する問題で中国政府を挑発しないよう助言、との記述があるが、そのような事実はない点は明確にしておく」と述べ、同紙に申し入れを行ったことを明らかにした。