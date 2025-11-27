新年ギフトにぴったり！お抹茶ショコラ、抹茶タルト、黒ごま抹茶サンドなどの詰め合わせ『午年福箱』発売

お抹茶スイーツ専門店『茶の福』から、新年の幕開けにぴったりな、お抹茶ショコラや宇治抹茶タルトなどの詰め合わせ『午年福箱』が発売されます。

そんなお抹茶スイーツ専門店から、お正月のギフトにぴったりな『午年福箱』。2026年の干支は「午」。新年を祝う鮮やかな赤い箱に大きく描かれた白馬が目を引く、お正月にぴったりの華やかなデザインもステキです♪

新春を華やかに彩る赤色の『午年福箱』には３種のお抹茶スイーツが入っており、“福・緑・結”といった縁起の良い名前の茶菓が詰まった福箱は、日頃お世話になっている方へのお正月ギフトにぴったり！

お抹茶ショコラサンド 茶の福

天保七年創業 矢野園抹茶の濃厚な香りがあふれだす、自慢の極厚お抹茶ショコラサンドです。刻みナッツと米パフを盛って ざくざく響く贅沢食感を創りあげ、お抹茶マカダミアクッキーにはさんでいます。

濃い宇治抹茶タルト 茶の緑

『お抹茶ラテタルト 茶の夢』と比べて約1.5倍もの抹茶を惜しみなくそそぎ込んだ、濃い抹茶を堪能する濃厚仕⽴て。サクっと焼いたタルトカップになめらかに練り上げた緑濃き抹茶ショコラを流しこみ、きらめく金箔で仕上げられています。ひとくち食べると、中からとろ〜り抹茶ソースが溢れ出し、凝縮された抹茶の濃い旨味がお口いっぱいに広がります。

黒ごま抹茶サンド 茶の結

お抹茶ホイップショコラからとろける深くほろ苦い香り。丹念に擦った黒ごまサブレの深くこうばしい香り。ふたつの香りが結ばれて生まれた、最高のハーモニーを体験してみては？

『午年福箱』は2025年12月1日(月)〜2026年1月10日(土)頃までの期間限定で、KAMAKURA 茶の福 大丸東京店にて発売。価格は12個入 税込2,376円(本体価格2,200円)です。