2児の母・坂下千里子、娘に作ったボリューム満点弁当公開「彩り綺麗」「スタミナつきそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】タレントの坂下千里子が11月26日、自身のInstagramを更新。娘に作った焼肉弁当を公開した。
【写真】49歳ママタレント「かなりのボリューム」おかずぎっしり手作り弁当
坂下は「＃娘弁当」とハッシュタグを添え、「本日は、焼き肉弁当になります。かなりのボリュームです！いつもよりご飯も多めです。残さずお願いします！今日も頑張って！！」とコメント。ご飯の上にボリュームたっぷりの焼肉が乗せられ、にんじん料理やきゅうり、ゆで卵などが周りに詰められた弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「スタミナつきそう」「彩り綺麗」「愛情いっぱい」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆坂下千里子、娘に作った弁当公開
◆坂下千里子の投稿に反響
