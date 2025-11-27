「シャッフルアイランド」伊藤桃々、メンテ後のランジェリー撮影オフショ公開「大人な雰囲気」「ビジュ最強」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/27】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が11月26日、自身のInstagramを更新。ランジェリー撮影のオフショットを公開した。
◆伊藤桃々、ランジェリー撮影のオフショ公開
伊藤は「色々メンテもしてからのランジェリー撮影」と記し、撮影現場での様子を投稿。美しいバストがのぞく黒の下着を着用し、片手にグラスを持ってポーズを決めた写真を披露した。「年末年始はいっぱい食べれると思ったらまだ我慢できたー」とつづっていた。
◆伊藤桃々の投稿に「めちゃくちゃセクシー」と反響
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「黒で大人な雰囲気」「お肌も綺麗」「スタイル良すぎ」「完璧ボディ」といったコメントが寄せられている。
◆「シャッフルアイランド」
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
