金曜日は発達する低気圧の影響で、北陸から北の日本海側では雨や雷雨となり、北日本では荒れた天気となるおそれがあります。また、金曜日は等圧線の間隔も狭く、全国的にも風が強まりそうです。黄砂も飛来してくるため、気をつけてください。

【雨や風の予想】

木曜日夜遅くから金曜日の明け方にかけては、山陰から北陸の日本海側を中心に雨雲が発達しやすく、雷雨となる所があるでしょう。金曜日の朝は、太平洋側からは雨雲が離れますが、北陸から北の日本海側では雨が続き、風も強まって、北日本では荒れた天気となるおそれがあります。

また、金曜日の夕方以降は北海道や東北の山沿いなどでは雨から雪に変わり、吹雪となる所も出てきそうです。

【発雷確率】

木曜日夜遅くから金曜日の午前は、東日本から北日本では日本海側を中心に発雷確率が高まります。急な強い雨や落雷・突風などに注意をしてください。

【黄砂にも注意】

木曜日夜は西日本で西から黄砂が広がり、金曜日は東日本や北日本にも飛来しそうです。金曜日は九州・沖縄〜北海道にかけて、広い範囲で黄砂が予想されています。洗濯物や呼吸器などへの影響にも気をつけてください。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：11℃

青森 ：11℃ 盛岡：10℃

仙台 ：15℃ 新潟：13℃

長野 ：13℃ 金沢：13℃

名古屋：15℃ 東京：19℃

大阪 ：16℃ 岡山：15℃

広島 ：16℃ 松江：13℃

高知 ：17℃ 福岡：14℃

鹿児島：17℃ 那覇：22℃

【週間予報（西日本）】

西日本は、太平洋側の地域を中心に晴れの天気が続き、日中の気温もこの時期としては高めの日が多くなりそうです。ただ、土曜日の朝は冷え込み、土曜日の最低気温は広島や高知は5℃の予想です。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日の日中は北海道も含めて広く晴れる見込みです。日曜日は北日本の日本海側で雨や雪が降るでしょう。来週月曜日以降は日本海側で雨や雪が降りやすく、北日本では平地でも雪が降る所が出てきそうです。