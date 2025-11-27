かつみ・さゆり、夫婦で印象ガラリな姿話題「もはや別人」「普段とのギャップ凄い」驚きの声続々
【モデルプレス＝2025/11/27】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが11月26日、自身のInstagramを更新。夫・かつみとの2ショットを公開した。
【写真】伝説の夫婦芸人「もはや別人」衝撃の夫婦ショット
さゆりは「夫婦で誰〜？」と疑問符の絵文字を添えてつづり、階段でポーズを決めた夫婦ショットを投稿。かつみは、黒のスーツに身を包み、堂々とした佇まいを見せた。さゆりはピンク色の肩上ボブのヘアスタイルで、フリンジをふんだんに使用したミニ丈のキャミソールワンピース姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「びっくりした」「もはや別人」「普段とのギャップ凄い」「美男美女」「最高の夫婦」「脚のラインが綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】伝説の夫婦芸人「もはや別人」衝撃の夫婦ショット
◆さゆり、別人級の夫婦ショット披露
さゆりは「夫婦で誰〜？」と疑問符の絵文字を添えてつづり、階段でポーズを決めた夫婦ショットを投稿。かつみは、黒のスーツに身を包み、堂々とした佇まいを見せた。さゆりはピンク色の肩上ボブのヘアスタイルで、フリンジをふんだんに使用したミニ丈のキャミソールワンピース姿を披露した。
◆さゆりの投稿に「びっくりした」と反響
この投稿に、ファンからは「びっくりした」「もはや別人」「普段とのギャップ凄い」「美男美女」「最高の夫婦」「脚のラインが綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】