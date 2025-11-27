韓国の新人シンガーソングライター、Gyubin（ギュビン）日本プレデビュー曲を配信リリース！MVのプレミア公開＆生配信も決定
韓国の新人シンガーソングライター、Gyubin（ギュビン）が、11月28日に日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」を配信リリース。さらに、MVのプレミア公開と生配信の実施が決定した。
■11月28日は、Gyubinの19歳の誕生日
デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻し、今大注目の韓国出身シンガーソングライター、Gyubin（ギュビン）。日本国内でも、Instagramトレンド音源、Spotifyバイラルチャート、Billboard Japan週間チャートで続々と1位を記録。3,600万回再生を超えるスマッシュヒットとなった。
そんなGyubinが、自身の19歳の誕生日である11月28日に、話題のデビュー曲の日本語バージョン「Really Like You (Japanese Version)」を配信リリースし。いよいよ日本プレデビューを迎える。
楽曲の配信は28日0時よりスタート。同日の夜21時からは、日本で撮影された初のMVがYouTubeにてプレミア公開される。
オリジナルバージョンの「Really Like You」のMVの公開から約1年10ヵ月。あらたな魅力で人々を惹きつけるGyubinのパフォーマンスに注目だ。
■MV公開直前に生配信も実施！
そして、MV公開の30分前、28日20時30分からは、公式Instagramにて生配信も実施。Gyubinの誕生日であり、日本プレデビュー日でもある大切な記念日のInstagramライブとなる。ぜひGyubin本人からのメッセージを楽しみに待とう。
■Gyubin アーティスト写真
■リリース情報
2025.11.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Really Like You (Japanese Version)」
■関連リンク
Gyubin OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/baggyubin73
Gyubin OFFICIAL SITE
https://gyubin.net