小田切ヒロ氏、大物俳優からメークを“拒否”された過去 興奮気味に当時を回顧「言ったら干されちゃうでしょ…」
ヘアメークアップアーティストの小田切ヒロ氏が26日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜 後9：00）に出演。過去の“試された”体験を明かした。
【写真】自身も美を追求！クールな表情を見せる小田切ヒロ氏
この日は、ワークライフバランスについて“捨ててる女VS大事な女”というテーマトークを展開。小田切氏は、大変だった仕事について「大女優さんをメークさせていただくことがあって。その時にメークさせてくれない方がいらっしゃった」と明かした。
その人物は鏡の前に座ってくれるものの、メークを施そうとすると、顔を背けたといい「前を向いてくれないんですね」と当時を回顧。しかし、時間も差し迫っていた中で「何で？と思ったんですけど、時間も押しちゃってるので、テンパった結果、頭をガッとつかんで。大女優なんですけど関係ないと思って」と意を決してメークを始めたという。
するとその人物から「『そうそうそう！』『正解』って言われて」との反応があり、「その時に試されてる！と思って。でもそれからずっと指名いただくようになりました。本当に心臓が止まるぐらいの勢いで」と興奮気味に語った。
するとゲストのSixTONES森本慎太郎が「誰ですか？」と直球質問。小田切氏は大笑いし「それ言ったら干されちゃうでしょ…」と苦笑した。
【写真】自身も美を追求！クールな表情を見せる小田切ヒロ氏
この日は、ワークライフバランスについて“捨ててる女VS大事な女”というテーマトークを展開。小田切氏は、大変だった仕事について「大女優さんをメークさせていただくことがあって。その時にメークさせてくれない方がいらっしゃった」と明かした。
するとその人物から「『そうそうそう！』『正解』って言われて」との反応があり、「その時に試されてる！と思って。でもそれからずっと指名いただくようになりました。本当に心臓が止まるぐらいの勢いで」と興奮気味に語った。
するとゲストのSixTONES森本慎太郎が「誰ですか？」と直球質問。小田切氏は大笑いし「それ言ったら干されちゃうでしょ…」と苦笑した。