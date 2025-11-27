杉浦太陽、長女・希空の“貴重”な幼少期ショット公開「この子を全力で守りたい！って思ったよ」 希空18歳の誕生日を祝福
タレントの杉浦太陽（44）が27日、自身のインスタグラムを更新。26日に18歳の誕生日を迎えた長女・希空を祝福し、“貴重”な幼少期ショットを公開した。
【写真】杉浦太陽が公開、18歳迎えた長女・希空の“貴重”な幼少期ショット ※2枚目以降
「2007年11月26日 希空が産まれてきてくれた、あの日のこと…パパは今でも鮮明に覚えてるよ」と回想しながら、希空の幼少期の頃の写真を投稿。七五三での2ショットやピアノを弾く希空の姿などを披露している。杉浦は「小さくて、あったかくて、尊い存在 この子を全力で守りたい！って思ったよ」と当時胸に宿った強い思いを明かした。
続けて「右も左も分からない新米パパだった頃、すべてが初めてで、嬉しいことも楽しいことも、大変なことや悩むことも、たくさんあったよ。でも、どんな時も。希空の成長は、パパの目には眩しいくらい輝いて見えたなぁ 笑った顔も、泣いた顔も、どんどん大きくなっていく姿も…」とつづり、「希空との思い出はパパにとって、かけがえのない宝物だし、子どもたちからもらったものは、人生の財産だと思ってます」と希空や子どもたちへの感謝の思いも記した。
成人を迎えた希空には、「これからの希空の未来 空を見上げれば、希望でいっぱいに満ちあふれてるよ」とエール。「楽しいとき、嬉しいとき、辛いとき、悲しいとき、ドキドキ、ワクワクするとき、いろんなときがあると思うけど、悩んだときは、空を見上げてみてね パパとママの想いのこもった、全力の希望が希空の背中を押してくれるからね」と寄り添うようにメッセージを送った。
最後は「いつでも、いつまでも、宇宙一、応援してる！」と締めくくり、愛情あふれる投稿となっている。
