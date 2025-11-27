モデル・梨花、広々とした寝室を公開 洗練された空間に称賛の声「インテリアまで最高なんだが」「理想的！」
モデルでタレントの梨花（52）が、26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ショート動画で、自宅の広々とした寝室を公開した。
【動画】「センスが羨ましい」ファンがセンスを羨む、梨花のスタイリッシュな寝室
梨花は「ベッドシーツを模様替え」と題した動画で、窓際に置かれた大きなベッドマットレスのシーツを体全体を使って替えていく様子を披露している。大きな窓から差し込む柔らかな自然光が、部屋全体を心地よい雰囲気に包み込む寝室で、白を貴重としたシンプルで洗練された空間をのぞかせた。
紫が印象的だったシーツを白に替え、さらに白地に細いストライプの布団カバーを合わせることで、ベッドはモノトーンの洗練された空間へと生まれ変わっている。
梨花のスタイリッシュな寝室に、コメント欄には「自分では絶対選ばない色なのに 梨花さんがやってるとなんでもオシャレに見える現象なんなんだろう。。」「理想的！」「どこのベッドだろう。マットがかっこいいなー。インテリアまで最高なんだが…。センスが羨ましい」などと、センスを称賛する声が寄せられていた。
梨花は1993年より『JJ』『CanCam』などのファッション雑誌でモデルとして活躍。2011年11月に長男を出産したことをきっかけに、15年に米ハワイに移住。24年9月にカリフォルニアに引っ越したことを報告していた。
【動画】「センスが羨ましい」ファンがセンスを羨む、梨花のスタイリッシュな寝室
梨花は「ベッドシーツを模様替え」と題した動画で、窓際に置かれた大きなベッドマットレスのシーツを体全体を使って替えていく様子を披露している。大きな窓から差し込む柔らかな自然光が、部屋全体を心地よい雰囲気に包み込む寝室で、白を貴重としたシンプルで洗練された空間をのぞかせた。
梨花のスタイリッシュな寝室に、コメント欄には「自分では絶対選ばない色なのに 梨花さんがやってるとなんでもオシャレに見える現象なんなんだろう。。」「理想的！」「どこのベッドだろう。マットがかっこいいなー。インテリアまで最高なんだが…。センスが羨ましい」などと、センスを称賛する声が寄せられていた。
梨花は1993年より『JJ』『CanCam』などのファッション雑誌でモデルとして活躍。2011年11月に長男を出産したことをきっかけに、15年に米ハワイに移住。24年9月にカリフォルニアに引っ越したことを報告していた。