テレ東『午後のロードショー』、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』あす地上波初放送 ネットでは考察「どうやって枠に…」「却って濃縮されてしまう」
テレビ東京の映画枠『午後のロードショー』（月〜金 後1：40〜）ではあす28日に、キアヌ・リーブス主演の『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023年／米）を地上波初放送する。
【写真】あす地上波初放送される『ジョン・ウィック：コンセクエンス』
キアヌ・リーブス主演で伝説の殺し屋の復讐劇を描く『ジョン・ウィック』シリーズ。 2015年に1作目『ジョン・ウィック』が公開され、『ジョン・ウィック：チャプター2』（17年）、そして シリーズ最高の興行成績を記録した前作『ジョン・ウィック：パラベラム』（19年）から4年、シリーズ第4弾となる『ジョン・ウィック：コンセクエンス』。同作にはドニー・イェンや真田広之も出演する。
『午後のロードショー』の公式Xでも27日に放送を告知。「巨大組織”主席連合”から自由になるため 伝説の殺し屋が立ち上がる！」とあおった。映画は上映時間が169分となっているが、番組は午後1時35分から3時40分となっており、Ｘの投稿には「90分でまとめたら面白いかも」「どうやって枠に収まるように縮めるのか興味がありますね」「時間を削ると却って濃縮されてしまうのがジョン・ウィックの恐ろしいところ」といった反響が寄せられた。
