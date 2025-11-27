FIBAが公開したW杯アジア予選の若手注目選手に瀬川が選出…滋賀の游や元琉球のタマヨも

11月26日、国際バスケットボール連盟（FIBA）は、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選』で注目すべき12人の若手選手を公開。日本からは瀬川琉久が選出された。

U18アジアカップ2024で日本をけん引した瀬川［写真］＝fiba.basketball

今後注目すべき次世代のスターたちの1人として紹介された瀬川。「今回のウィンドウで最終ロスターに残るかすらわからない」と前置きはされながらも「それでも、彼に何ができるかはすでに分かっているし、トム・ホーバスヘッドコーチが彼に“少しでもプレータイムを与えてくれないか”と期待してしまう」と、プレーの機会を望まれている。

司令塔を務めた『FIBA U18アジアカップ2024』では平均14.4得点3.6リバウンド5.3アシストをマーク。「典型的な“アカツキジャパンのバックコート像”を備えた選手」と評され「機会が与えられれば、先輩ガード陣を支えるバックアップとして十分に力を発揮できるはずだ」と太鼓判を押された。

初戦から日本と激突するチャイニーズ・タイペイの游艾竽［写真］＝fiba.basketball

日本が負けられないWindow1で対戦するチャイニーズ・タイペイからは、滋賀レイクスで司令塔を務める游艾竽が名を連ねた。「台湾の大学バスケ界でトップクラスの選手として名を馳せ、昨年ついに日本のBリーグへ。台湾の大学から“直接海外へ渡った初の選手”となった」と経歴を説明。「チャイニーズ・タイペイのバックコートはタレントが豊富だが、試合が激しくなったとき、ジャンルカ・トゥッチHCが “游を投入する瞬間” は見逃せない」と期待が寄せられている。Bリーグでも今シーズンここまで18試合に先発出場し、8.9得点3.1リバウンド7.6アシスト1.9スティールの活躍を見せる若きポイントガードの活躍にも注目が集まる。

若くしてフィリピン代表に定着しているタマヨ［写真］＝fiba.basketball

2022－23シーズンから2シーズンに渡り琉球ゴールデンキングスでプレーしたカール・タマヨもフィリピン代表としてリストアップされた。今回ピックアップされた選手の中では最年長で、アジアカップ2度出場、オリンピック最終予選2大会出場など、豊富な代表経験を持つ。若さと経験が共存する24歳は今後ますます存在感を示すことになりそうだ。

ほかにも名前が挙がったのは、アトランタ・ホークスのダイソン・ダニエルズを兄に持ち、『FIBAアジアカップ2025』では17歳ながらA代表としてプレーした195センチでガード担うダッシュ・ダニエルズ。アジアカップでもチームをけん引しレバノンバスケ界の次のスター候補として注目される205センチでウィングのユセフ・カヤットなど。アジアの未来を担う有望株たちも参戦するワールドカップ出場をかけた戦いから目が離せない。

【動画】瀬川が23得点も逆転負けを喫した『U18アジアカップ2024』中国戦