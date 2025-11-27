インスタグラムで報告

プロ野球・巨人のリチャード内野手が26日、アイドルグループHKT48の元メンバーで、現在はアーティストとして活動する外薗葉月さんとの結婚をインスタグラムで発表。夫妻ショットに祝福が殺到した一方、違和感を覚えた元同僚からは“ツッコミ”が寄せられた。

リチャードは、自身のインスタグラムに直筆メッセージと2人の写真をアップ。添付された写真には、共にハンバーガーを頬張る写真やリチャードの肩に外薗さんが乗った写真、ゴールデンレトリバーとの3ショットなど、仲睦まじいシーンが多数収められている。

写真では189センチ123キロの巨体を誇るリチャードと外薗さんの体格差が露わに。コメント欄には前所属のソフトバンク時代に共闘した谷川原健太捕手が「体でか」と思わずツッコミを入れると、これに同じくソフトバンクの廣瀬隆太内野手も「今日1笑いました」と反応していた。

今年5月にソフトバンクから巨人にトレード移籍したリチャードは、両球団合わせて83試合に出場。プロ8年目でキャリアハイとなる11本塁打、39打点をあげている。



（THE ANSWER編集部）