ねぐせ。“少し大人な”私服コーデを女性ファッション誌で披露

ねぐせ。が、11月28日に発売されるファッション誌『Oggi』1月号の音楽連載「働く私にMusik」（Musikはドイツ語で音楽の意味）のゲストに登場する。

■ねぐせ。は、名古屋発・笑顔がモットーの4ピースバンド

素敵な音楽を奏でるアーティストから生き方のヒントをもらう『Oggi』の音楽連載「働く私にMusik」。

ねぐせ。は2020年に結成。2024年6月に日本武道館ワンマンライブを開催し、2025年3月から6月にかけて行われた初のホールツアーを成功させた彼ら。2026年6月には横浜アリーナにて自身最大キャパのワンマン公演が決定している“笑顔がモットー”の明るく楽しいねぐせ。の魅力に、ナビゲーター役のラジオDJ、サッシャが迫る。

■バンド結成の条件は「1週間で曲を作ってきてくれたら」

ねぐせ。は、バンドを組みたいと考えていたボーカルのりょたちが、ドラムのなおとを紹介されたことをきっかけにスタートしたバンド。

次のバンドが最後と考えていたなおとが、りょたちに結成の条件として挙げたのは「1週間で曲を作ってきてくれたら」というもの。これに見事に応えたりょたち。「僕はワンフレーズでいいと思っていたら、フルで一曲作ってきて（笑）。“こいつや！”と思いました」と、なおとは振り返る。そんなふたりに、ベースのしょうと、ギターのなおやが加わり結成。

音楽への熱い想いで結ばれたねぐせ。の面々。2024年6月には、汐れいらをゲストミュージシャンに迎えた「織姫とBABY feat. 汐れいら」がSNSを中心に瞬く間にバズり、公式MVは現在、約1,400万回再生に及ぶ。

勢いそのままに、11月12日には新曲「愛の味」をリリース。「どんな曲ですか？」とサッシャが尋ねると、「すごく愛おしかった存在を“食べたい”と表現してみたくて。タイトルもそこから来ています」と、りょたち。なおとは「“すげぇ歌詞！”って感動したね」と、この曲を初めて聴いたときの衝撃を語る。

■個性豊かで性格バラバラな4人だからこそできること

撮影にあたり『Oggi』からの「いつもより少し落ち着いたトーンで」というリクエストに応え、各々で服を選んできた4人。しょうと＆なおやは、撮影のために一緒に下北沢に服を買いに行ったそう。それぞれのいつもよりちょっと大人なコーディネートも必見だ。

インタビューでは、サッシャが「4人とも性格がバラバラ！」と驚くほど個性豊かなそれぞれの性格や、バンド内での役割についてもトーク。他にも「あなたにとって“働く”とは？」「生まれ変わったらどんな職業に就きたい？」といった、素顔に迫る質問がたっぷり。気になるインタビューの続きは、本誌でチェックしよう。

■書籍情報

2025.11.28 ON SALE

『Oggi』1月号

