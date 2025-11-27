オリックスは27日、太田椋内野手（24）の来季背番号を「31」から「1」に変更することを発表した。

太田は奈良・天理高から18年ドラフト1位でオリックスに入団。7年目の今季は113試合に出場して初めて規定打席に到達し、リーグ4位の打率・283、10本塁打52打点といずれもキャリアハイの成績を残した。

太田は背番号変更に際し「うれしい気持ちと、しっかりやらないといけない気持ち。僕が付けたいと思って、こちらから言わせてもらった」と、志願の変更だと明かした。

「オリックスのセカンドと言えば福良さん（現GM）もそうですし、後藤（光尊）さんも僕が小さい時から見ていた。憧れはあったので」

過去にオリックスの背番号1を付けた名プレーヤーの番号を継承することを決断し、秋季キャンプ前に福良GMに直談判。正式に認められ、「自分から言うには、責任とか自覚を持たないといけない。（自分から）言うことによって、自分自身にも示しがつくと思うので」と決意。来季はキャリアハイのさらなる更新を目指し、「伝統のある番号だと思うので、その番号に恥じない成績を残したい。これからも背番号1を付けたいって選手が、僕が現役終わった後に増えていったらいい」と力を込めた。