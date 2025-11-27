佐野勇斗カレンダー発売決定！表紙3種、特典カット4種、本人コメントが一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐野勇斗の、自身9作目となるカレンダー『佐野勇斗カレンダー2026.4-2027-3』が、2026年2月27日に発売されることが決定した。

■テーマは「80年代レトロアメリカンカルチャー」

今作のテーマは「80年代レトロアメリカンカルチャー」。サングラス姿でビリヤードを楽しむ大人びたカットや、ボクシンググローブを手にまっすぐな眼差しで拳を突き出す、臨場感のあるドラマチックなカット。ダイナーでハンバーガーに豪快にかぶりつくシーンなど、多彩な“レトロアメリカン”テイストのビジュアルが満載だ。スタイリング、ヘアメイク、ロケーションに至るまで細部にこだわり、どこか懐かしいのに新しい“おしゃレトロ”な世界観が堪能できる。

さらに、今回はページに切り取り線を施した仕様となっており、お気に入りのカットを飾ったり持ち歩いたりと、楽しみ方の幅が広がる仕様に。ノスタルジックかつ遊び心溢れる世界観のなか、“変わらない無邪気さ”と“進化し続ける今の佐野勇斗”が詰まった一冊となっている。

このたび、本作の通常版、イベント限定版、＋KIRARI会員限定版の表紙3種、そして特典カット4種を一挙解禁。

通常版表紙（メイン写真）は、白いTシャツ姿でポテトをつまむ、爽やかな空気感が漂うカット。イベント限定版表紙は、ハンバーガーを頬張り幸せそうな笑みがこぼれるモグモグカットを採用。モノクロ仕上げがレトロアメリカンの雰囲気をいっそう際立たせるデザインとなっている。＋KIRARI会員限定版表紙は、バスケットコートでホワイトコーデにカラーサングラスで佇む、スポーティーな雰囲気のカット。それぞれ異なるテイストで表現される“レトロアメリカン”は必見だ。

購入特典のオリジナルフォトカードは、持ち運びのしやすいスマホサイズ。絵柄は4種。

また、発売記念イベントも開催予定。最新情報は特設ページをチェックしよう。

