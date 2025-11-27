DeNAのドラフト4位、Honda・片山皓心（ひろみ）投手（27）が27日、東京都内のホテルで契約金5500万円、年俸1000万円（金額は推定）で仮契約した。今年のドラフト指名選手の中で最年長の27歳となる左腕。「金額を見て一段とプロになるんだなと実感が湧いた。常勝を目指すチームに、貢献できる投手になりたい」と力を込めた。

27歳のオールドルーキーの目標は「長く投げること」。持ち味はスピードガンに表れない数字で打者を打ち取る投球術。理想とする投手は、50歳まで投げ続けた同じ左腕の山本昌（中日）で「スピードガン以上に打者の手元で速く感じる。長くやるため、50歳までやられた投手の存在は目標です」と話した。

名前は「皓心（ひろみ）」。公明正大な人間になってほしいという願いが込められているという。「親しみがあるので下の名前で呼んでもらえたら」と話す片山にとって、同じ名前で子供の頃から印象に残っているのは郷ひろみ。代表曲「2億4千万の瞳」と同じ金額の年俸になれば一流投手の証しとなるだけに「そうですね。たくさん稼ぎたいです」と笑った。最後は報道陣の要望に応え、郷ひろみのジャケットプレーも見せたオールドルーキーは、長い野球人生の一歩を踏み出した。