リズムは、コンパクトサイズの大音量電波デジタルめざまし時計「フィットウェーブバトル241」を2025年12月上旬より発売します。本体カラーは黒と白の2色。実売価格は3850円（税込）。

「フィットウェーブバトル241」

記事のポイント スマホのアラームでは起きられない人にオススメの大音量めざまし時計に、コンパクトモデルが登場。持ち運びしやすいサイズなので、出張や旅行などに携帯するのも◎。

本製品は、リズム史上最大の音量を実現した大音量電波デジタルめざまし時計 「フィットウェーブバトル230」の特徴である前面スピーカーを強調したスタイリングを踏襲。大音量を感じさせるダイナミックなフォルムとなっています。

試行錯誤を重ねたホーン形状でブザー音を増幅させることにより、小さいサイズながらも大音量アラームを実現。見た目以上の大音量で目覚めをサポートします。音量は2段階で調節可能です。

持ち運びに便利な小ぶりなサイズで、自宅での使用はもちろん、出張や旅行先などで絶対に寝坊できないときにも活躍します。

リズム 「フィットウェーブバトル241」 発売日：2025年12月上旬 実売価格：3850円（税込）

